La Liendra recibió duras críticas por el tema de su nuevo documental; ¿de qué se trata?

La Liendra causó revuelo al mostrar el tema de su nuevo documental.

La Liendra hablará de los hipopótamos de Pablo Escobar. (Foto: Canal RCN)

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¿Sobre qué trata el nuevo documental de La Liendra?

El creador de contenido anunció que hablará del polémico caso de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia.

Durante los años ochenta y noventa, el capo quiso armar un zoológico en la hacienda Nápoles.

Lo que empezó como un capricho excéntrico terminó convertido en un problema ambiental grave.

Tras la muerte de Escobar, los hipopótamos se reprodujeron sin control y hoy en día conforman una población numerosa que afecta ecosistemas y comunidades.

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Estos animales no solo nacen con problemas genéticos por la endogamia, sino que también destruyen hábitats de especies endémicas, al ser considerados invasores.

Las autoridades han planteado la eutanasia como solución, pero defensores de animales y ciudadanos se oponen, proponiendo alternativas como la reubicación.

Incluso se habló de un multimillonario de la India interesado en trasladarlos a su reserva, aunque hasta ahora no se ha concretado nada.

Mientras tanto, el debate sigue vivo en redes sociales, donde muchos defienden a los hipopótamos pese a los riesgos que representan para los habitantes cercanos a las cuencas.

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¿Por qué han criticado el nuevo documental de La Liendra?

En este contexto, La Liendra decidió visibilizar la problemática en su nuevo proyecto audiovisual.

La decisión le ha valido críticas de quienes consideran que monetizar un tema tan delicado es inapropiado, especialmente si no se pronuncia en contra de la eutanasia.

Sin embargo, el influenciador insiste en que su objetivo es abrir conversación sobre asuntos de interés y poco comunes, sin importar los señalamientos.

En el video, se le ve en un lago observando un hipopótamo y su cría. El creador de contenido resaltó lo increíble que resulta ver a estos animales libres y sin limitaciones, al alcance de cualquier persona.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha dejado claro que seguirá adelante con su propuesta audiovisual.

Su apuesta por documentales con un enfoque más adulto y social lo ha posicionado como uno de los influenciadores más vistos y comentados de este año a nivel nacional.