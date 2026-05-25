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Valentino Lázaro lloró luego de la eliminación de Beba en La casa de los famosos; ¿qué dijo?

Valentino Lázaro aseguró que no hay felicidad completa, pues la ausencia de Beba marcó su camino en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentino Lázaro se conmovió tras llegar a la final.
Valentino Lázaro se conmovió tras llegar a la final de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Valentino Lázaro no pudo contener las lágrimas al convertirse en finalista de La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro aseguró sentirse confundido tras convertirse en finalista.
Valentino Lázaro aseguró sentirse confundido tras convertirse en finalista en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Valentino Lázaro tras convertirse en finalista de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras la eliminación de Beba, Valentino se sinceró sobre su proceso en la competencia y aseguró estar sorprendido por llegar tan lejos.

Lázaro dijo que es un momento de muchos sentimientos encontrados ya que se siente muy feliz por ser finalista de la telenovela de la vida real, pero se siente muy triste porque no lo logró al lado de su amiga incondicional, Beba.

El bumangués dijo que ya no le importa cómo queden las votaciones porque su meta era llegar al top 10 y hoy está a punto de llevarse el premio.

El creador de contenido manifestó que no hay felicidad completa y que el verdadero premio para él es la amistad que construyó con Nicolás Arrieta y Beba.

Valentino también aprovechó la nostalgia para agradecerle a su fandom, que siente ha crecido en las últimas semanas, y que lo ha acompañado en cada etapa de la competencia.

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¿Cuándo es la final de La casa de los famosos Colombia 3?

Esta semana los finalistas se prepararán para la gala definitiva del viernes 29 de mayo, junto a sus jefes de campaña, quienes los guiarán y los ayudarán a conseguir el apoyo de los televidentes.

Alejandro Estrada, Tebi y Juanda Caribe deberán medirse contra Valentino, quien, aunque cree que tiene una lucha difícil, está dispuesto a darla ya que todo es ganancia para él.

El bumangués ha reiterado que su paso por el reality ha sido una experiencia transformadora y que, más allá del resultado, se lleva aprendizajes y vínculos que marcarán su vida.

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La salida de Beba dejó una final conformada únicamente por hombres, algo que no había ocurrido en las ediciones anteriores.

Alejandro Estrada, Tebi, Juanda Caribe y Valentino Lázaro representan estilos distintos de juego y personalidades que han mantenido a la audiencia enganchada durante más de 130 días de convivencia.

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