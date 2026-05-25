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Dani Duke opinó sobre Beba y su esposo tras lo visto en La casa de los famosos, “me da pesar”

Dani Duke habló sin filtro y abrió debate sobre la relación de Beba y su esposo tras lo visto en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La inesperada opinión de Dani Duke sobre Beba y su esposo
Dani Duke lanzó comentario sobre Beba y Andrés Gómez tras La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Dani Duke aprovechó mientras se maquillaba para hablar de La casa de los famosos Colombia y lanzó una inesperada opinión sobre Beba y su relación con su esposo Andrés Gómez.

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¿Qué dijo Dani Duke sobre la relación de Beba y Andrés Gómez?

Hace unos días, durante la semifinal y antes de convertirse en eliminada, Beba estuvo acompañada de su esposo en la llamada semana de la familia, situación que dejó varias opiniones por la relación que ambos mostraron en pantalla.

En medio de la convivencia, Beba y su esposo protagonizaron varios momentos que llamaron la atención, quienes empezaron a comentar en redes sociales que la relación no estaría del todo bien.

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Por esta razón, Dani Duke abrió debate en sus redes sociales y les preguntó a sus millones de seguidores qué pensaban sobre la relación de Beba con Andrés Gómez.

Antes de dar su opinión, la creadora de contenido aclaró que sabía que ambos estaban participando en un formato en el que las personas opinan constantemente sobre lo que ven de la vida de los famosos.

La inesperada opinión de Dani Duke sobre Beba y su esposo
Dani Duke lanzó comentario sobre Beba y Andrés Gómez tras La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

Además, Dani Duke confesó que para la segunda temporada del reality les habían propuesto participar juntos a ella y a La Liendra. Sin embargo, decidieron que ella no ingresaría precisamente porque no querían exponer su relación.

“Juzgada y observada por un país completo”, expresó Dani Duke mientras hablaba de la experiencia que implicaría participar en el programa junto a su pareja.

¿Qué opinó Dani Duke sobre la relación de Beba y su esposo, Andrés Gómez?

Asimismo, dejó ver su opinión sobre la relación entre Beba y Andrés Gómez.

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“Yo siento que Beba trata de una forma un poco…”, dijo Dani Duke, quien se quedó pensando por algunos segundos mientras aseguraba que no quería herir. Posteriormente añadió que, según lo que veía, Beba “no trata con dulzura, con amor o suave a su esposo”.

Dani Duke también comentó que, en el caso de Andrés Gómez, ella percibía mucha paciencia de parte de él. “Me da pesar”, expresó la creadora de contenido mientras seguía hablando sobre lo que observó entre la pareja.

La inesperada opinión de Dani Duke sobre Beba y su esposo
Dani Duke lanzó comentario sobre Beba y Andrés Gómez tras La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, también dejó claro que únicamente estaba viendo una realidad correspondiente a una semana dentro de una relación que lleva varios años. Además, aseguró que no consideraba correcto exponer a una persona al ridículo frente a todo un país.

Finalmente, Dani Duke manifestó que esperaba que las situaciones vistas solo hubieran ocurrido en medio de la participación de ambos y no en su vida cotidiana.

“Es como si ella quisiera terminar su relación”, comentó Dani Duke.

 

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