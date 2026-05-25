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Reconocido cantante salió del clóset tras 14 años de matrimonio y su esposa rompió el silencio

El artista compartió un mensaje donde habló sobre su orientación y horas después su esposa reaccionó confirmando el final de su matrimonio.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocido cantante salió del clóset tras 14 años de matrimonio y su esposa rompió el silencio
Reconocido cantante salió del clóset tras 14 años de matrimonio y su esposa rompió el silencio (Foto Freepik)

Un reconocido cantante de rock sorprendió a sus seguidores tras compartir un emotivo mensaje en redes sociales donde confirmó públicamente su orientación s3xual luego de 14 años de matrimonio.

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La noticia generó gran impacto especialmente porque horas después su esposa también decidió pronunciarse sobre el difícil momento personal que ambos atraviesan y confirmó el final de su relación.

¿Quién es el cantante que salió del clóset tras 14 años de matrimonio?

Se trata de Caleb Shomo, cantante estadounidense y líder de la banda de rock Beartooth.

El artista de 33 años compartió una extensa publicación en Instagram donde reveló que es un “hombre orgullosamente gay” y confesó que llevaba mucho tiempo enfrentando internamente dudas y sentimientos relacionados con su identidad.

"Ha habido mucha especulación sobre mi vida personal últimamente, y siento la necesidad de aclarar las cosas antes de que afecte a quienes amo"

Shomo explicó que durante años atravesó problemas emocionales como depresión, odio hacia sí mismo y desesperanza, asegurando que incluso utilizó el alcohol como una forma de evitar enfrentar lo que realmente sentía.

El cantante también confesó que el proceso de dejar atrás esos hábitos y comenzar un camino de autoconocimiento lo ayudó a reconciliarse con su s3xualidad y entender quién es realmente.

Asimismo, aseguró que decidió vivir de manera más honesta tanto en su vida personal como en la música que crea con su banda.

Caleb Shomo reveló que es gay tras 14 años casado y su esposa reaccionó
Caleb Shomo reveló que es gay tras 14 años casado y su esposa reaccionó (Foto Michael Tran / AFP)

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¿Qué dijo la esposa de Caleb Shomo tras su confesión?

Horas después de la publicación del cantante, Fleur Shomo compartió un mensaje en sus redes sociales donde habló sobre el doloroso proceso que ha vivido junto al artista durante los últimos meses.

La mujer aseguró que siempre sentirá amor y admiración por Caleb, aunque reconoció que ha sido muy difícil enfrentar la situación mientras también lidia con el final de su matrimonio.

Fleur confesó que apoyar al cantante mientras atraviesa un momento tan importante en su vida también ha significado una pérdida personal para ella.

Finalmente, confirmó que su relación terminó después de casi 14 años juntos, aunque destacó que su historia estuvo llena de amor, aventuras y momentos felices que siempre recordará.

“Ya lo extraño a él y a mi esposo más que a nada. Nuestra historia fue buena. Y ahora ha terminado”.

Fleur Shomo rompió el silencio tras declaración de su exesposo
Fleur Shomo rompió el silencio tras declaración de su exesposo (Foto Jesse Grant / AFP)
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