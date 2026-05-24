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Murió la hermana de reconocida presentadora de televisión: así la despidió en redes

La famosa presentadora de televisión compartió un emotivo mensaje que conmovió en redes tras el fallecimiento de su hermana.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Fallece hermana de famosa presentadora de televisión
Falleció hermana de famosa presentadora de televisión. (Fotos: Freepik)

Las redes sociales se encuentran de luto tras conocerse el lamentable mensaje que compartió una reconocida presentadora de televisión anunciando el fallecimiento de su hermana.

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¿Quién es la famosa presentadora de televisión que compartió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su hermana?

En las últimas horas, el perfil de Instagram de la conductora de televisión venezolana Viviana Gibelli ha colapsado tras conocerse que su hermana falleció.

Falleció hermana de la presentadora Viviana Gibelli
Viviana Gibelli despidió a su hermana con un emotivo mensaje en redes sociales. (Foto: Freepik)

A través de un carrusel de fotografías, la comunicadora compartió conmovedoras imágenes en las que aparece tomando la mano de su hermana, quien, al parecer, permanecía hospitalizada.

Junto a la publicación, le dedicó un emotivo mensaje de despedida que no tardó en conmover a colegas, amigos y seguidores.

Te amo con locura, Ale, te voy a extrañar tanto tanto, pero sé que ahora estás con papi y mami y eres muy feliz", escribió.

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¿De qué murió la hermana de la presentadora de televisión Viviana Gibelli?

Aunque la periodista no entregó detalles sobre las causas del fallecimiento de su hermana, en el emotivo mensaje que compartió dejó entrever que la mujer, pese a su corta edad, había enfrentado fuertes dolores durante varios años.

Murió hermana de la presentadora Viviana Gibelli
Viviana Gibelli reveló que su hermana venía padeciendo fuertes dolores. (Foto: Freepik)

Asimismo, resaltó varias características que su hermana expresó en vida, recordándole que cuidaría de sus hijos.

Cómo duele despedir a una hermana! Se nos fue muy joven, luego de varios años de muchos dolores, porque no solo es el cuerpo el que duele. Aquí seguiré cuidando a tus hijos, que son como míos y tú lo sabes. Vuela alto hermana. Ahora quedamos solo 2. Tú estás junto a Dios abraza a los viejos y ponlos al día.", concluyó.

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¿Cómo reaccionaron en redes a la noticia del fallecimiento de la hermana de la presentadora de televisión Viviana Gibelli?

Como era de esperarse, varios seguidores y colegas de la conductora le expresaron sus condolencias tras esta inesperada noticia.

Incluso la reconocida actriz colombiana Alejandra Sandoval reaccionó a la publicación con un emoji de corazón blanco.

Fuerza, mi Vivi ❤️🙏🏼, mis más sentido pésame 💐", "Lo siento mucho. Dios otorgue la fortaleza a sus corazones" y "Qué golpe bajo 😢 Lo siento mucho", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron en redes.

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