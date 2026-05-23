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¡Luto en la televisión! Falleció famoso actor tras varios días desaparecido: así se confirmó

Se confirmó el doloroso fallecimiento de reconocido actor en medio de un crítico hecho tras su inesperada desaparición.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en la televisión! Falleció famoso actor tras varios días desaparecido: así se confirmó
¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la actuación se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido actor que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia de la muerte del actor ha generado una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales tras su inesperada desaparición días antes de que se anunciara su fallecimiento.

Así también, muchos de sus seguidores han recordado el importante legado que dejó el reconocido actor al tener la oportunidad de participar en importantes producciones en las que demostró su gran habilidad en el campo artístico.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre del famoso actor Stewart McLean se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento en las últimas horas.

¡Luto en la televisión! Falleció famoso actor tras varios días desaparecido: así se confirmó
Así se confirmó el doloroso fallecimiento de Stewart McLean. | Foto: Freepik

Además, la noticia ha causado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por su desafortunado caso, pues, fue reportado como desaparecido a principios de esta semana, según lo reportaron las autoridades canadienses.

Así también, se evidencia según lo reportaron varios medios internacionales como People y otros medios de comunicación independientes, pues expresaron las siguientes palabras en medio de la confirmación de la muerte del reconocido actor:

¡Luto en la televisión! Falleció famoso actor tras varios días desaparecido: así se confirmó
Se confirmó el doloroso fallecimiento de Stewart McLean. | Foto: Freepik

“El Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (IHIT) anunció en un comunicado de prensa el viernes 22 de mayo, compartido con la revista PEOPLE, que los restos de McLean fueron encontrados en la zona de Lions Bay”, agregó People en la descripción de la publicación.

Por el momento, las respectivas autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones al respecto en medio de la dolorosa muerte del actor.

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¿En qué producciones participó el reconocido actor Stewart McLean?

En medio de doloroso hecho en el que se confirmó el fallecimiento del actor Stewart McLean, muchos de sus seguidores lo han recordado tras participar en importantes producciones a lo largo de su carrera.

Entre las producciones en las que participó el actor en las que demostró su gran habilidad en el deporte fueron en: Virgin River, Arrow y Supernatural.

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