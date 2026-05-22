Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció el hijo de reconocido actor a sus 14 años: con esta dolorosa fotografía lo confirmó

Se confirmó el doloroso fallecimiento del hijo de reconocido actor y presentador a sus 14 años tras batalla contra el cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció el hijo de reconocido actor a sus 14 años: con esta dolorosa fotografía lo confirmó
¿Quién fue el actor que está de luto por la muerte de su hijo? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de un reconocido actor se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confesar mediante sus redes sociales que está atravesando por un difícil momento.

El actor y creador de contenido confesó a través de sus redes sociales que está atravesando por un doloroso momento a nivel emocional tras confirmar que su hijo de 14 años falleció.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido actor que confirmó el fallecimiento de su hijo de 14 años?

Falleció el hijo de reconocido actor a sus 14 años: con esta dolorosa fotografía lo confirmó
Así despidió Daniel Coleman a su hijo. | Foto: Freepik

El nombre de Daniel Coleman se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un destacado actor de televisión, sino que también, por confirmar el fallecimiento de su hijo Isaac Coleman a sus 14 años, quien expresó las siguientes palabras:

“Isaac Daniel Coleman: 10/3/11 - 5/21/26: Oh mi dulce niño. Hay tanto que quiero decir, pero aún no sé cómo. Ya te extraño mucho, y el dolor en mi corazón es mucho más de lo que puedo procesar. Pero viendo miles de fotos y vídeos la semana pasada, también estoy lleno de tremendo orgullo. Tus 14 años estuvieron llenos de tantos desafíos, pero los enfrentaste a todos con tantas agallas”, Agregó Daniel Coleman.

En la publicación que compartió Daniel, se refleja el rostro de su hijo Isaac, quien ocupó un papel importante en su vida, en especial, por todo lo que vivieron a lo largo de su vida pesar del crítico momento por el que enfrentó el joven.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa por la que falleció el hijo de Daniel Coleman?

Es clave mencionar que Daniel Coleman ha adquirido gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser la estrella de la serie ¡Danny Go!, en la que adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un reconocido presentador infantil.

Falleció el hijo de reconocido actor a sus 14 años: con esta dolorosa fotografía lo confirmó
Daniel Coleman confesó el fallecimiento de su hijo. | Foto: Freepik

Así también, muchos de sus seguidores han expresado su preocupación tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de su hijo Isaac.

En la reciente publicación que compartió el actor se evidencia que Isaac atravesó por un complicado momento a nivel emocional, en especial, por el fallecimiento de su hijo quien enfrentó una larga batalla contra cáncer de boca.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

J Balvin dejó ver su desazón al hablar de BTS y su canción inédita J Balvin

J Balvin rompió el silencio sobre su colaboración con BTS: ¿por qué no ha salido?

En redes desempolvaron un video de J Balvin hablando sobre su colaboración con BTS, generando conmoción por lo que dijo.

Shakira mostró adelanto del video oficial de "Dai Dai". Shakira

Shakira mostró el adelanto del video oficial de la canción del mundial "Dai Dai" junto a Burna Boy

Shakira reveló un adelanto de “Dai Dai” junto a Burna Boy y anunció cuándo será el lanzamiento oficial.

“Máxima justicia”: el pedido de la familia de Yulixa Toloza tras informe forense Viral

Familiares de Yulixa Toloza piden “máxima justicia” tras confirmar su causa de muerte

Tras informe de Medicina Legal que determinó la causa de muerte, familia de Yulixa Toloza pide “máxima justicia”.

Lo más superlike

Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd que participó en “Money” y “Us and Them” Talento internacional

Murió el reconocido saxofonista de la legendaria banda de rock Pink Floyd; esto se sabe

El reconocido guitarrista David Gilmour confirmó el fallecimiento del saxofonista de Pink Floyd, Dick Parry.

Pregunta sobre embarazo de Jenny López tomó por sorpresa a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera así reaccionó tras pregunta sobre el embarazo de Jenny López: “qué emoción”

Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál? La casa de los famosos

Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál?

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?