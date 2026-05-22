En las últimas horas, el nombre de un reconocido actor se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confesar mediante sus redes sociales que está atravesando por un difícil momento.

El actor y creador de contenido confesó a través de sus redes sociales que está atravesando por un doloroso momento a nivel emocional tras confirmar que su hijo de 14 años falleció.

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¿Quién es el reconocido actor que confirmó el fallecimiento de su hijo de 14 años?

Así despidió Daniel Coleman a su hijo. | Foto: Freepik

El nombre de Daniel Coleman se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un destacado actor de televisión, sino que también, por confirmar el fallecimiento de su hijo Isaac Coleman a sus 14 años, quien expresó las siguientes palabras:

“Isaac Daniel Coleman: 10/3/11 - 5/21/26: Oh mi dulce niño. Hay tanto que quiero decir, pero aún no sé cómo. Ya te extraño mucho, y el dolor en mi corazón es mucho más de lo que puedo procesar. Pero viendo miles de fotos y vídeos la semana pasada, también estoy lleno de tremendo orgullo. Tus 14 años estuvieron llenos de tantos desafíos, pero los enfrentaste a todos con tantas agallas”, Agregó Daniel Coleman.

En la publicación que compartió Daniel, se refleja el rostro de su hijo Isaac, quien ocupó un papel importante en su vida, en especial, por todo lo que vivieron a lo largo de su vida pesar del crítico momento por el que enfrentó el joven.

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¿Cuál fue la causa por la que falleció el hijo de Daniel Coleman?

Es clave mencionar que Daniel Coleman ha adquirido gran popularidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser la estrella de la serie ¡Danny Go!, en la que adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un reconocido presentador infantil.

Daniel Coleman confesó el fallecimiento de su hijo. | Foto: Freepik

Así también, muchos de sus seguidores han expresado su preocupación tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de su hijo Isaac.

En la reciente publicación que compartió el actor se evidencia que Isaac atravesó por un complicado momento a nivel emocional, en especial, por el fallecimiento de su hijo quien enfrentó una larga batalla contra cáncer de boca.