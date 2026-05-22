Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Greeicy tuvo inapropiado gesto con Ignacio Baladán frente a La Segura; ¿se molestó la influenciadora?

Greeicy protagonizó un momento inesperado con Ignacio Baladán y generó curiosidad por la respuesta de La Segura.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Greeicy se encontró con Ignacio Baladán y La Segura.
Greeicy se encontró con Ignacio Baladán y La Segura. (Foto de Greeicy: Canal RCN) (Foto de Baladán y La Segura: Gladys Vega/AFP)

Greeicy tuvo inesperado gesto con Ignacio Baladán en frente de La Segura.

Greeicy causó revuelo.
Greeicy causó revuelo junto a Ignacio Baladán. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué gesto tuvo Greeicy con Ignacio Baladán?

La pareja fue invitada por la cantante al lanzamiento oficial de su nueva producción musical llamada "Candela".

Durante el evento, la artista le agarró la parte trasera a Baladán y comentó que estaba bien dotado.

La escena hizo parte de un video que estaban grabando con La Segura para las plataformas digitales.

El clip termina con el chef uruguayo durmiendo en la calle por dejarse tocar de Greeicy, pero feliz porque fue ella.

Artículos relacionados

El video fue acompañado con un mensaje de la influenciadora en el que dijo que Greeicy es la única a la que le ha permitido tocar a su novio en su presencia. Las imágenes rápidamente causaron risas entre los internautas.

En esa misma reunión también estuvieron presentes varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, como Campanita, Karen Sevillano y Cami Pulgarín, entre otros.

La artista se tomó el tiempo de generar contenido con todos sus invitados, pues también se le vio bailando junto a Campanita, un sueño que él ya había manifestado en una entrevista en Mañana Express.

La caleña presentó oficialmente su cuarto álbum de estudio, una producción que promete ser una de las más sonadas del año.

Artículos relacionados

¿Cuántas canciones tiene el álbum “Candela” de Greeicy?

Con 12 canciones y colaboraciones con agrupaciones como Rawayana y Cultura Profética, Candela se perfila como un proyecto que reafirma la vigencia de la artista en la industria musical.

Las reproducciones de los adelantos ya demuestran que Greeicy volvió con toda, por eso se está haciendo más común que los cantantes hagan sus lanzamientos musicales acompañados de creadores de contenido para poder llegar a nuevas audiencias.

La Segura continúa atravesando un proceso de recuperación médica, pero las imágenes recientes dejan ver que su estado avanza de la mejor manera y que poco a poco retoma la energía que la caracteriza.

Por su parte, Greeicy ha estado compartiendo momentos junto a su familia y ha mostrado con mayor notoriedad el rostro de su hijo Kai, causando sensación entre sus seguidores que celebran cada aparición del pequeño en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza destapó supuesto interés oculto detrás de amistad entre Alexa y Melissa Melissa Gate

Jhorman Toloza rompió el silencio y expuso inesperados detalles sobre Alexa Torrex y Melissa Gate

Jhorman Toloza reaccionó a la polémica entre Melissa Gate y Alexa Torrex y aseguró que varias amistades dentro del medio habrían sido por conveniencia.

Pregunta sobre embarazo de Jenny López tomó por sorpresa a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera así reaccionó tras pregunta sobre el embarazo de Jenny López: “qué emoción”

Tras los rumores de embarazo de Jenny López, así reaccionó Jhonny Rivera a la pregunta de un fan.

Mike Bahía reaccionó “contra” Ignacio Baladán tras viral gesto de Greeicy Rendón: así fue el momento Mike Bahía

Mike Bahía arremetió físicamente contra Ignacio Baladán tras viral gesto de Greeicy: así reaccionó

Mike Bahía reaccionó de manera humorística luego del viral momento que protagonizaron Greeicy Rendón e Ignacio Baladán durante un evento.

Lo más superlike

Murió Dick Parry, saxofonista de Pink Floyd que participó en “Money” y “Us and Them” Talento internacional

Murió el reconocido saxofonista de la legendaria banda de rock Pink Floyd; esto se sabe

El reconocido guitarrista David Gilmour confirmó el fallecimiento del saxofonista de Pink Floyd, Dick Parry.

J Balvin dejó ver su desazón al hablar de BTS y su canción inédita J Balvin

J Balvin rompió el silencio sobre su colaboración con BTS: ¿por qué no ha salido?

Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál? La casa de los famosos

Beba se enojó con Andrés Gómez por inesperada situación en La casa de los famosos Col, ¿cuál?

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?