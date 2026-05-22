Greeicy tuvo inapropiado gesto con Ignacio Baladán frente a La Segura; ¿se molestó la influenciadora?

Greeicy tuvo inesperado gesto con Ignacio Baladán en frente de La Segura.

Greeicy causó revuelo junto a Ignacio Baladán. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué gesto tuvo Greeicy con Ignacio Baladán?

La pareja fue invitada por la cantante al lanzamiento oficial de su nueva producción musical llamada "Candela".

Durante el evento, la artista le agarró la parte trasera a Baladán y comentó que estaba bien dotado.

La escena hizo parte de un video que estaban grabando con La Segura para las plataformas digitales.

El clip termina con el chef uruguayo durmiendo en la calle por dejarse tocar de Greeicy, pero feliz porque fue ella.

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El video fue acompañado con un mensaje de la influenciadora en el que dijo que Greeicy es la única a la que le ha permitido tocar a su novio en su presencia. Las imágenes rápidamente causaron risas entre los internautas.

En esa misma reunión también estuvieron presentes varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, como Campanita, Karen Sevillano y Cami Pulgarín, entre otros.

La artista se tomó el tiempo de generar contenido con todos sus invitados, pues también se le vio bailando junto a Campanita, un sueño que él ya había manifestado en una entrevista en Mañana Express.

La caleña presentó oficialmente su cuarto álbum de estudio, una producción que promete ser una de las más sonadas del año.

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¿Cuántas canciones tiene el álbum “Candela” de Greeicy?

Con 12 canciones y colaboraciones con agrupaciones como Rawayana y Cultura Profética, Candela se perfila como un proyecto que reafirma la vigencia de la artista en la industria musical.

Las reproducciones de los adelantos ya demuestran que Greeicy volvió con toda, por eso se está haciendo más común que los cantantes hagan sus lanzamientos musicales acompañados de creadores de contenido para poder llegar a nuevas audiencias.

La Segura continúa atravesando un proceso de recuperación médica, pero las imágenes recientes dejan ver que su estado avanza de la mejor manera y que poco a poco retoma la energía que la caracteriza.

Por su parte, Greeicy ha estado compartiendo momentos junto a su familia y ha mostrado con mayor notoriedad el rostro de su hijo Kai, causando sensación entre sus seguidores que celebran cada aparición del pequeño en redes sociales.