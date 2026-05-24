J Balvin reaccionó con celos a sugestiva foto de Valentina Ferrer en redes sociales

J Balvin y Valentina Ferrer son unas de las parejas más estables de la industria del entretenimiento; sin embargo, una reciente publicación muy sugestiva de la exreina provocó celos en el cantante, quien reaccionó públicamente.

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¿Qué foto sugestiva publicó Valentina Ferrer en sus redes que provocó los celos de J Balvin?

Si de algo están seguros los usuarios de redes sociales, es de que nada se les escapa. Esta vez, encontraron la inesperada reacción que tuvo el artista paisa J Balvin ante una publicación de su pareja, Valentina Ferrer, posando en la cama con muy poca ropa.

J Balvin se mostró celoso tras publicación de Valentina Ferrer en redes sociales. (Foto: Cindy Ord/Getty Images for Fanatics/AFP)

Y es que, en la imagen compartida por la modelo y exreina de belleza argentina, se le ve acostada boca abajo sobre su cama, luciendo un diminuto b!k!ni y acompañando la publicación con un breve mensaje que, al parecer, terminó despertando los celos del cantante.

Lo que se va se mueve", escribió Valentina junto a un emoji de risa y un corazón.

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¿Cómo reaccionó J Balvin ante la foto sugestiva que publicó Valentina Ferrer en redes?

El intérprete de 'Rojo' no dudó en expresarse por medio de los comentarios para dejar ver que no le había gustado la publicación de su pareja.

¿Por qué foto en t4ng4 en fotos familiares? Explícame", escribió.

Aunque no se pudo determinar si realmente estaba celoso, varios usuarios dejaron ver que el comentario del cantante fue en tono de broma y muy particular de su forma de ser.

J Balvin le pidió explicaciones a Valentina Ferrer tras publicación en sus redes. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

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¿Cuánto tiempo llevan juntos J Balvin y Valentina Ferrer?

J Balvin y Valentina Ferrer mantienen una relación desde hace aproximadamente ocho años.

Su historia comenzó en 2017, cuando coincidieron en la grabación de un videoclip del artista colombiano, aunque fue tiempo después cuando empezaron a dejarse ver juntos públicamente. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más seguidas del mundo del entretenimiento latino.

Aunque han procurado manejar su romance con cierta discreción, ambos han compartido algunos momentos importantes de su relación con sus seguidores.

Uno de los más significativos ocurrió en 2021 con la llegada de su hijo, Río, un acontecimiento que marcó una nueva etapa en su vida familiar.