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Famosa exreina reaparece sin cabello y revela lo más duro de su lucha contra el cáncer: “Es horrible”

La exreina conmovió al contar los detalles del tratamiento que enfrenta tras haber sido diagnosticada con cáncer de mama.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jaylene Álvarez habla sobre su tratamiento contra el cáncer
Exreina cuenta cómo enfrenta su tratamiento contra el cáncer. (Fotos: Freepik)

La exreina la exreina finalista de Miss Universe Puerto Rico de 2021, Jaylene Marie Álvarez Del Valle, sorprendió al compartir recientemente una imagen suya en la que mostró más sobre su proceso de salud tras haber sido diagnosticada con cáncer de mama.

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¿Qué contó Jaylene Álvarez sobre su tratamiento de quimioterapias?

Para acompañar la imagen en la que perdió su cabello tras el tratamiento, la exreina reveló con un extenso mensaje lo que ha sido esta dura batalla para combatir esta enfermedad.

En la publicación, la exreina escribió: “Cuando estés calva y te veas así de bella hablamos…”, junto a una fotografía en la que aparece sin cabello, pero con una pañoleta en su cabeza.

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Jaylene Álvarez en este mensaje reveló detalles de su tratamiento, explicando que ya superó los efectos secundarios más fuertes de la segunda quimioterapia roja, conocida como “Red Devil”.

Jaylene Álvarez habla sobre su tratamiento contra el cáncer
Exreina cuenta cómo enfrenta su tratamiento contra el cáncer. (Foto: Freepik)

También indicó que ha recibido 14 quimioterapias y que le restan dos más de este mismo tipo.

Según compartió la exreina este tratamiento es muy fuerte y al punto de dejarla en cama durante semanas.

Además, contó que tuvo que tomar una licencia por enfermedad en su trabajo, una decisión que describió como una de las más difíciles dentro de este proceso.

¿Qué reflexión compartió Jaylene Álvarez en medio de su enfermedad?

En la publicación, la exreina también dejó claro que no busca romantizar lo que está viviendo.

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Señaló que se trata de una experiencia compleja y difícil, y que muchas veces no se habla con suficiente claridad sobre lo que implica atravesar este tipo de situaciones.

“Esto es una de las cosas más horribles que un ser humano puede experimentar”, escribió Jaylene Álvarez

Jaylene Álvarez habla sobre su tratamiento contra el cáncer
Exreina cuenta cómo enfrenta su tratamiento contra el cáncer. (Foto: Freepik)

Asimismo, explicó que, en muchos casos, los pacientes de cáncer aparentan estar bien, incluso cuando no lo están.

Según expresó, Álvarez esto ocurre porque en ocasiones resulta complicado compartir lo que sienten o porque quienes los rodean no saben cómo reaccionar ante estos momentos.

Finalmente, Jaylene Álvarez señaló que está cerca de finalizar esta primera fase, aunque dejó claro que el proceso no termina con estas quimioterapias.

Como era de esperarse los comentario con mensajes de apoyo y aliento llenaron los comentarios.

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