Ana Karina Soto festejó su cumpleaños y sorprendió con la presencia de Eidevin López, ¿son amigos?

La presentadora de Buen día, Colombia, Ana Karina Soto, compartió en sus redes sociales detalles de la celebración de su cumpleaños, pero sorprendió a sus seguidores al aparecer en una de las imágenes junto a Eidevin López.

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Ana Karina Soto?

A través de sus redes sociales, la presentadora publicó una serie de fotografías en las que mostró su pastel de cumpleaños y algunos de los momentos que vivió durante la celebración, así como las personas que la acompañaron en esta fecha especial.

Cabe recordar que Ana Karina Soto cumplió el pasado 30 de abril 47 años y las imágenes dejaron ver que se encontraba con varios de sus seres queridos en este evento.

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Durante ese día también vivió un momento en vivo en el programa, cuando su compañero de set, Orlando Liñán, le cantó el cumpleaños junto a varios televidentes.

Cumpleaños de Ana Karina Soto generó reacciones por la inesperada presencia de Eidevin López. (Foto: Canal RCN)

Luego Ana Karina Soto compartió una serie de imágenes de su celebración y varios usuarios notaron la presencia de Eidevin López en las fotografías, lo que causó diferentes reacciones.

Algunas cuentas en redes sociales también replicaron las imágenes, lo que llevó a que más usuarios comentaran sobre este detalle. Entre las reacciones, varios señalaron que desconocían que Ana Karina Soto y Eidevin López tuvieran algún tipo relación de amistad.

¿Por qué sorprendió la presencia de Eidevin López en el cumpleaños de Ana Karina Soto?

En las fotografías compartidas por la presentadora de Buen día, Colombia también se pudo ver que estuvo acompañada por personas muy cercanas a ella, como su esposo, hijo, hermana y padre, además de otros allegados.

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Pero entre ellas, estaba en exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Eidevin López, quien salió de la competencia luego de tener un fuerte altercado con Alejandro Estrada.

Cumpleaños de Ana Karina Soto generó reacciones por la inesperada presencia de Eidevin López. (Foto: Canal RCN)

Como bien se recuerda, en varias ocasiones Ana Karina Soto ha mostrado su apoyo a Alejandro Estrada. Cuando se presentó la votación que dejó por fuera a Eidevin, la presentadora de Buen día, Colombia incluso reaccionó con un comentario en el que se mostró de acuerdo con su salida de Eidevin tras el inconveniente con el actor.