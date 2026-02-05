Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana Karina Soto festejó su cumpleaños y sorprendió con la presencia de Eidevin López, ¿son amigos?

Ana Karina Soto celebró su cumpleaños 47 y llamó la atención al aparecer junto a Eidevin López.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ana Karina Soto festejó sus 47 años y la presencia de Eidevin López dio de qué hablar
Cumpleaños de Ana Karina Soto generó reacciones por la inesperada presencia de Eidevin López. (Fotos: Canal RCN)

La presentadora de Buen día, Colombia, Ana Karina Soto, compartió en sus redes sociales detalles de la celebración de su cumpleaños, pero sorprendió a sus seguidores al aparecer en una de las imágenes junto a Eidevin López.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la celebración de cumpleaños de Ana Karina Soto?

A través de sus redes sociales, la presentadora publicó una serie de fotografías en las que mostró su pastel de cumpleaños y algunos de los momentos que vivió durante la celebración, así como las personas que la acompañaron en esta fecha especial.

Cabe recordar que Ana Karina Soto cumplió el pasado 30 de abril 47 años y las imágenes dejaron ver que se encontraba con varios de sus seres queridos en este evento.

Artículos relacionados

Durante ese día también vivió un momento en vivo en el programa, cuando su compañero de set, Orlando Liñán, le cantó el cumpleaños junto a varios televidentes.

Ana Karina Soto festejó sus 47 años y la presencia de Eidevin López dio de qué hablar
Cumpleaños de Ana Karina Soto generó reacciones por la inesperada presencia de Eidevin López. (Foto: Canal RCN)

Luego Ana Karina Soto compartió una serie de imágenes de su celebración y varios usuarios notaron la presencia de Eidevin López en las fotografías, lo que causó diferentes reacciones.

Algunas cuentas en redes sociales también replicaron las imágenes, lo que llevó a que más usuarios comentaran sobre este detalle. Entre las reacciones, varios señalaron que desconocían que Ana Karina Soto y Eidevin López tuvieran algún tipo relación de amistad.

¿Por qué sorprendió la presencia de Eidevin López en el cumpleaños de Ana Karina Soto?

En las fotografías compartidas por la presentadora de Buen día, Colombia también se pudo ver que estuvo acompañada por personas muy cercanas a ella, como su esposo, hijo, hermana y padre, además de otros allegados.

Artículos relacionados

Pero entre ellas, estaba en exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Eidevin López, quien salió de la competencia luego de tener un fuerte altercado con Alejandro Estrada.

Ana Karina Soto festejó sus 47 años y la presencia de Eidevin López dio de qué hablar
Cumpleaños de Ana Karina Soto generó reacciones por la inesperada presencia de Eidevin López. (Foto: Canal RCN)

Como bien se recuerda, en varias ocasiones Ana Karina Soto ha mostrado su apoyo a Alejandro Estrada. Cuando se presentó la votación que dejó por fuera a Eidevin, la presentadora de Buen día, Colombia incluso reaccionó con un comentario en el que se mostró de acuerdo con su salida de Eidevin tras el inconveniente con el actor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Castro sorprende al mostrar romántico gesto de Westcol Westcol

Luisa Castro presumió la romántica sorpresa que recibió de Westcol, poniendo fin a los rumores | VIDEO

Luisa Castro sorprendió a sus seguidores al mostrar la sorpresa que recibió de Westcol, dejando atrás los rumores de ruptura.

Melissa Gate sorprende al revelar su favorito en La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate causa revuelo al revelar a quién apoyaría en La casa de los famosos Colombia

Melissa Gate no guardó su secreto y mostró a quién estaría apoyando en La casa de los famosos Colombia y no sería Alexa Torrex.

Paola Jara cautivó al mostrar a Emilia en Europa y la llamó “mi compañerita viajera” Paola Jara

Paola Jara conmovió al mostrar a su hija Emilia en su gira por Europa: “mi compañerita viajera”

Con emotivo mensaje, Paola Jara mostró cómo vive su gira por Europa junto a su hija Emilia.

Lo más superlike

Alexa Torrex enfrenta a Alejandro Estrada y pone en duda su amistad en La casa de los famosos La casa de los famosos

Alexa sorprendió al encarar a Alejandro Estrada en La casa de los famosos, ¿se acabó la amistad?

Alexa Torrex enfrentó a Alejandro Estrada y puso en duda su amistad en La casa de los famosos Colombia.

Hija de Giovanny Ayala se gradua de profesional Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala se gradúa de profesional y el cantante lo celebra en redes: ¿Qué título recibió?

El actor Sam Neill de Jurassic Park superó el cancer Talento internacional

Reconocido actor de Jurassic Park superó el cáncer después de 5 años de lucha: ¿de quién se trata?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe