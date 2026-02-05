Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Neider causó revuelo tras protagonizar un curioso momento de celos hacia Karen Sevillano: “Jamás”

Neider generó revuelo en redes sociales al cuestionar a Karen Sevillano por ir al gimnasio en la noche.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karen Sevillano y Neider García protagonizan escena de celos en redes
Neider García cuestiona a Karen Sevillano por su salida nocturna. (Fotos: Canal RCN)

Karen Sevillano y Neider García protagonizaron una curiosa escena en redes sociales que llamó la atención de sus seguidores, al tratarse de un momento de celos hacia la creadora de contenido caleña.

Artículos relacionados

¿Por qué Neider García cuestionó la salida de Karen Sevillano?

Como es habitual, la pareja compartió este tipo de situaciones a través de sus redes sociales, donde suelen publicar video de su cotidianidad con humor.

En las imágenes se observa a Neider viendo televisión mientras Karen Sevillano se despide, explicando que saldrá para el gimnasio.

Artículos relacionados

Por lo que Neider reacciona de forma inmediata, quien cuestiona el horario elegido por la influenciadora para ir a hacer ejercicio.

“Jamás has ido al gimnasio a las 7 de la noche”, le dice Neider, dejando ver su sorpresa y la reacción de Karen al reclamo.

Karen Sevillano y Neider García protagonizan escena de celos en redes
Neider García cuestiona a Karen Sevillano por su salida nocturna. (Foto: Canal RCN)

Mientras Karen responde entre risas, le explica que tiene una clase especial por el Día Internacional del step. Pese a que la conversación continúa en tono jocoso, los usuarios notaron que había algo de seriedad al reclamo.

Por su parte, Neider insiste en su duda y menciona que él saldrá a jugar fútbol, pero no deja de lado la situación.

Luego, él le pide que le envíe un video como prueba de que realmente está en la clase.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el reclamo de Neider a Karen Sevillano?

Al final del video, Karen Sevillano aparece tomando la clase, mientras Neider, desde su carro, buscando en Google información sobre el Día Internacional del step, que por supuesto generó reacciones entre sus millones de seguidores.

Artículos relacionados

Como era de esperarse los usuarios comenzaron a opinar tras ver el momento de celos que protagonizó Neider a Karen Sevillano.

Karen Sevillano y Neider García protagonizan escena de celos en redes
Neider García cuestiona a Karen Sevillano por su salida nocturna. (Foto: Canal RCN)

Varios usuarios en esta red social reaccionaron con mensajes jocosos y sarcásticos tras ver el curioso momento.

“Mucho antojo de ir a las 7 de la noche” y “A veces uno quiere ser fit y no colaboran”.

Otros también comentaron sobre el horario de las clases, señalando que “a esa hora las clases de step son súper buenas”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara reacciona entre lágrimas tras polémica con Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara rompe en llanto tras confesiones de Juanda Caribe por Mariana Zapata

Sheila Gándara causa conmoción en redes al mostrar que se quebró en tras confesiones de Juanda Caribe por Mariana Zapata.

Actor colombiano sorprende al revelar que ahora trabaja como conductor de Uber Talento nacional

Famoso actor colombiano revela en redes que ahora trabaja como conductor de plataforma de servicios

El famoso actor colombiano reveló que ahora trabaja como conductor de plataforma tras contar anécdotas que lo indignaron en su labor.

Norma Nivia debuta en el cine hollywoodense Norma Nivia

Así fue el debut de Norma Nivia en cine hollywoodense: aparece envuelta en llamas

Norma Nivia debutó en el cine hollywoodense con una impactante escena en la que aparece envuelta en llamas, sorprendiendo a sus fans.

Lo más superlike

El mensaje de Lily Díaz junto a Sheila Gándara que muchos ligan a Juanda Caribe Juanda Caribe

Lily Díaz sorprendió al aparecer junto a Sheila Gándara con un curioso mensaje, ¿para Juanda Caribe?

Lily Díaz reapareció en redes y sorprendió junto a Sheila Gándara y un curioso mensaje que relacionan con Juanda Caribe.

Hija de Giovanny Ayala se gradua de profesional Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala se gradúa de profesional y el cantante lo celebra en redes: ¿Qué título recibió?

El actor Sam Neill de Jurassic Park superó el cancer Talento internacional

Reconocido actor de Jurassic Park superó el cáncer después de 5 años de lucha: ¿de quién se trata?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe