Neider causó revuelo tras protagonizar un curioso momento de celos hacia Karen Sevillano: “Jamás”

Karen Sevillano y Neider García protagonizaron una curiosa escena en redes sociales que llamó la atención de sus seguidores, al tratarse de un momento de celos hacia la creadora de contenido caleña.

¿Por qué Neider García cuestionó la salida de Karen Sevillano?

Como es habitual, la pareja compartió este tipo de situaciones a través de sus redes sociales, donde suelen publicar video de su cotidianidad con humor.

En las imágenes se observa a Neider viendo televisión mientras Karen Sevillano se despide, explicando que saldrá para el gimnasio.

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Por lo que Neider reacciona de forma inmediata, quien cuestiona el horario elegido por la influenciadora para ir a hacer ejercicio.

“Jamás has ido al gimnasio a las 7 de la noche”, le dice Neider, dejando ver su sorpresa y la reacción de Karen al reclamo.

Neider García cuestiona a Karen Sevillano por su salida nocturna. (Foto: Canal RCN)

Mientras Karen responde entre risas, le explica que tiene una clase especial por el Día Internacional del step. Pese a que la conversación continúa en tono jocoso, los usuarios notaron que había algo de seriedad al reclamo.

Por su parte, Neider insiste en su duda y menciona que él saldrá a jugar fútbol, pero no deja de lado la situación.

Luego, él le pide que le envíe un video como prueba de que realmente está en la clase.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el reclamo de Neider a Karen Sevillano?

Al final del video, Karen Sevillano aparece tomando la clase, mientras Neider, desde su carro, buscando en Google información sobre el Día Internacional del step, que por supuesto generó reacciones entre sus millones de seguidores.

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Como era de esperarse los usuarios comenzaron a opinar tras ver el momento de celos que protagonizó Neider a Karen Sevillano.

Neider García cuestiona a Karen Sevillano por su salida nocturna. (Foto: Canal RCN)

Varios usuarios en esta red social reaccionaron con mensajes jocosos y sarcásticos tras ver el curioso momento.

“Mucho antojo de ir a las 7 de la noche” y “A veces uno quiere ser fit y no colaboran”.

Otros también comentaron sobre el horario de las clases, señalando que “a esa hora las clases de step son súper buenas”.