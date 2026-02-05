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Lily Díaz sorprendió al aparecer junto a Sheila Gándara con un curioso mensaje, ¿para Juanda Caribe?

Lily Díaz reapareció en redes y sorprendió junto a Sheila Gándara y un curioso mensaje que relacionan con Juanda Caribe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Lily Díaz junto a Sheila Gándara que muchos ligan a Juanda Caribe
Lily Díaz causa revuelo al aparecer con Sheila Gándara en video. (Fotos: AFP y Canal RCN)

Lily Díaz, hermana del fallecido cantante vallenato Martín Elías, sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un curioso mensaje acompañado de un video en el que aparece junto a Sheila Gándara.

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Como era de esperarse la publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó una ola de reacciones en redes sociales tras ver a Sheila junto a Lily.

¿Qué mensaje compartió Lily Díaz junto a Sheila Gándara?

A través de sus redes sociales, Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, volvió a captar la atención, especialmente porque en el pasado estuvo en medio de la polémica tras protagonizar un rifirrafe con Dayana Jaimes.

En el video, ambas aparecen haciendo gestos mientras interpretan una canción, lo que llevó a varios seguidores a relacionarla con la situación sentimental de Sheila Gándara.

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El mensaje de Lily Díaz junto a Sheila Gándara que muchos ligan a Juanda Caribe
Lily Díaz causa revuelo al aparecer con Sheila Gándara en video. (Fotos: AFP y Canal RCN)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que Lily que incluyó en la publicación:

“Puede creer que es la primera vez de Sheila en el Festival Vallenato”, generando una ola de reacciones entre los usuarios quienes relacionaron con Juanda Caribe.

¿El mensaje de Lily Díaz fue una indirecta para Juanda Caribe?

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios interpretaron el mensaje como una posible indirecta hacia Juanda Caribe, quien ha estado en medio de la polémica tras unos chats que lo involucran con otras mujeres.

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Cabe recordar que Sheila gándara se volvió tendencia en Colombia recientemente por sus reacciones frente a la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

El mensaje de Lily Díaz junto a Sheila Gándara que muchos ligan a Juanda Caribe
Lily Díaz causa revuelo al aparecer con Sheila Gándara en video. (Fotos: Canal RCN)

En varios videos, la creadora de contenido ha utilizado canciones para expresar sus emociones frente a lo que ocurre con el participantes y lo que él ha dicho en medio de la competencia.

Y es que el encuentro entre ambas también llamó la atención, pues, como se recuerda, Lily Díaz señaló en el pasado a su excuñada de haber salido con su pareja sentimental, mostrando supuestas pruebas en redes sociales.

El año pasado, además, un audio de la mamá de Lily volvió a poner el tema en conversación, cuando Betsy Liliana le envió una fuerte advertencia a Dayana Jaimes en medio de la discusión que existía con su hija.

 

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