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Juanda Caribe reveló que “lo dejaría todo” por Mariana Zapata: así reaccionó la famosa

Juanda Caribe revolucionó las redes al confesarle a Mariana Zapata que “lo dejaría todo” por ella en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juanda Caribe confesó que lo dejaría todo por Mariana
Juanda Caribe impactó al decir “lo dejaría todo” por Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

En la noche del viernes 1 de mayo, los participantes de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, dieron mucho de qué hablar, pues algunos hicieron fuertes confesiones sobre sus sentimientos por sus compañeros.

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Los famosos que obtuvieron el beneficio de la semana, se pasaron de traguitos, pues con poco alcohol se emocionaron bastante y se pusieron a soltar verdades, lo que generó reacciones no solo en la casa, sino en las redes sociales.

En el caso de Alejandro Estrada, él confesó que sí le gusta Beba, mientras que ella no disimuló su reacción, diciendo que él le parece guapo, pero que ha sido muy respetuoso al no cruzar los límites.

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Sin embargo, lo que generó críticas en las plataformas digitales fueron las confesiones de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

¿Cuál fue la controversial confesión de Juanda Caribe a Mariana Zapata?

Mariana Zapata fue una de las participantes que ganó el beneficio de la semana en La casa de los famosos Colombia y por eso, bebió algunas copas de vino, lo que la entonó al igual que a alguno de sus compañeros.

Juanda Caribe impactó al decir “lo dejaría todo” por Mariana Zapata
Juanda Caribe reveló su sentir por Mariana: “lo dejaría todo”. (Foto/ Canal RCN)

Eso hizo que se animara a pedirle el favor a Tebi Bernal que la ayudara a componer unas trobas para Juanda Caribe, quien sí estaba en sus cinco sentidos; ella le cantó expresándole que se sentía feliz de haberlo conocido en la competencia y prácticamente confesó que se siente bien con él.

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Por su lado, Juanda Caribe no se quedó callado y también improvisó con sus versos, diciendo:

“Cuidadito Mariana, que soy capaz y dejo todo”.

Tras estas palabras, Mariana le dio una palmada a su compañero y se echó a reír.

Sin duda, esto generó conmoción en redes sociales, ya que causó críticas en contra del humorista y la paisa, pensando en Sheila Gándara, quien ha compartido en redes que no ha pasado los mejores momentos.

Juanda Caribe reveló su sentir por Mariana: “lo dejaría todo”
Juanda Caribe confesó que lo dejaría todo por Mariana. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué ha dicho Mariana Zapata tras las revelaciones de Juanda Caribe?

Mariana Zapata dice que el shippeo porque ellos permanecen juntos tras acabarse su amistad con Beba y, además, que no se siente mal, porque no cree que ha hecho algo mal porque ha puesto límites debido a la relación de Juanda Caribe.

Mientras que, Juanda Caribe sí ha insistido en que tiene un sentimiento por Mariana Zapata, pero sabe también que no puede cruzar cierta línea, pero aún así, insinuó “que lo dejaría todo”.

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