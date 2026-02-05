Sheila Gándara rompe en llanto tras confesiones de Juanda Caribe por Mariana Zapata

La polémica que está generando los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 no se termina, pues sus actos dentro de la competencia han generado reacciones por fuera de ella y ese es el caso de Sheila Gándara, quien está en el foco debido a su relación con Juanda Caribe.

La controversia sobre la relación del participante con la madre de su hija nació semanas atrás por rumores de supuestos coqueteos con otra mujer, sin embargo, las cosas escalaron con la cercanía del humorista con Mariana Zapata.

Ahí, Sheila no guardó más silencio y empezó a reaccionar a los videos que veía en redes en relación a su ex y la compañera del reality, pero así mismo, se ha dejado ver vulnerable en las redes sociales.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

Por eso, recientemente, la creadora de contenido publicó en sus redes sociales un video que generó muchos comentarios al dejar ver su tristeza.

¿Cuál es el video de Sheila llorando en redes sociales?

En horas de la tarde del pasado viernes 1 de mayo, Sheila Gándara compartió un video llorando y en el clip escribió: “no sabía que la estaba pasando mal” y de apoyo puso imágenes de su nostalgia para la luego escribir: ¿y cómo ibas a saberlo”, usando videos estando feliz.

Sheila Gándara reacciona entre lágrimas tras polémica con Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Esto, generó muchísimas reacciones en los comentarios, ya que claramente los usuarios de esa red social saben lo que ella está atravesando tras su relación con Juanda Caribe, quien en televisión nacional ya dejó saber su gusto por Mariana Zapata.

De hecho, el mismo humorista cree que la mamá de su niña lo está entendiendo y hasta sonriendo mientras ve cómo coquetea, pero la realidad es otra.

¿Cuáles reacciones dejó el video de Sheila llorando?

La publicación de Sheila Gándara tiene más de doscientos mil me gusta y más de tres mil comentarios y por supuesto, las opiniones son divididas.

Sheila no contiene el llanto en redes sociales. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, personas le sugieren que no le de tantas largas al tema y no publique más contenido así porque a la final es su vida privada, pero hay otros que la defienden y validan que ella exprese y muestre su vulnerabilidad.

De hecho, hay mensajes de respaldo, pues justifican que su el padre de su hija puede coquetear libremente en televisión nacional, ella puede llorar en las redes sociales.