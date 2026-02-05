Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara rompe en llanto tras confesiones de Juanda Caribe por Mariana Zapata

Sheila Gándara causa conmoción en redes al mostrar que se quebró en tras confesiones de Juanda Caribe por Mariana Zapata.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara reacciona entre lágrimas tras polémica con Juanda Caribe
Sheila Gándara impacta al llorar en redes sociales. (Foto/ Canal RCN)

La polémica que está generando los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 no se termina, pues sus actos dentro de la competencia han generado reacciones por fuera de ella y ese es el caso de Sheila Gándara, quien está en el foco debido a su relación con Juanda Caribe.

Artículos relacionados

La controversia sobre la relación del participante con la madre de su hija nació semanas atrás por rumores de supuestos coqueteos con otra mujer, sin embargo, las cosas escalaron con la cercanía del humorista con Mariana Zapata.

Ahí, Sheila no guardó más silencio y empezó a reaccionar a los videos que veía en redes en relación a su ex y la compañera del reality, pero así mismo, se ha dejado ver vulnerable en las redes sociales.

Artículos relacionados

Por eso, recientemente, la creadora de contenido publicó en sus redes sociales un video que generó muchos comentarios al dejar ver su tristeza.

¿Cuál es el video de Sheila llorando en redes sociales?

En horas de la tarde del pasado viernes 1 de mayo, Sheila Gándara compartió un video llorando y en el clip escribió: “no sabía que la estaba pasando mal” y de apoyo puso imágenes de su nostalgia para la luego escribir: ¿y cómo ibas a saberlo”, usando videos estando feliz.

Sheila no contiene el llanto en redes sociales
Sheila Gándara reacciona entre lágrimas tras polémica con Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Esto, generó muchísimas reacciones en los comentarios, ya que claramente los usuarios de esa red social saben lo que ella está atravesando tras su relación con Juanda Caribe, quien en televisión nacional ya dejó saber su gusto por Mariana Zapata.

De hecho, el mismo humorista cree que la mamá de su niña lo está entendiendo y hasta sonriendo mientras ve cómo coquetea, pero la realidad es otra.

Artículos relacionados

¿Cuáles reacciones dejó el video de Sheila llorando?

La publicación de Sheila Gándara tiene más de doscientos mil me gusta y más de tres mil comentarios y por supuesto, las opiniones son divididas.

Sheila Gándara impacta al llorar en redes sociales
Sheila no contiene el llanto en redes sociales. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, personas le sugieren que no le de tantas largas al tema y no publique más contenido así porque a la final es su vida privada, pero hay otros que la defienden y validan que ella exprese y muestre su vulnerabilidad.

De hecho, hay mensajes de respaldo, pues justifican que su el padre de su hija puede coquetear libremente en televisión nacional, ella puede llorar en las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano y Neider García protagonizan escena de celos en redes Karen Sevillano

Neider causó revuelo tras protagonizar un curioso momento de celos hacia Karen Sevillano: “Jamás”

Neider generó revuelo en redes sociales al cuestionar a Karen Sevillano por ir al gimnasio en la noche.

Actor colombiano sorprende al revelar que ahora trabaja como conductor de Uber Talento nacional

Famoso actor colombiano revela en redes que ahora trabaja como conductor de plataforma de servicios

El famoso actor colombiano reveló que ahora trabaja como conductor de plataforma tras contar anécdotas que lo indignaron en su labor.

Norma Nivia debuta en el cine hollywoodense Norma Nivia

Así fue el debut de Norma Nivia en cine hollywoodense: aparece envuelta en llamas

Norma Nivia debutó en el cine hollywoodense con una impactante escena en la que aparece envuelta en llamas, sorprendiendo a sus fans.

Lo más superlike

El mensaje de Lily Díaz junto a Sheila Gándara que muchos ligan a Juanda Caribe Juanda Caribe

Lily Díaz sorprendió al aparecer junto a Sheila Gándara con un curioso mensaje, ¿para Juanda Caribe?

Lily Díaz reapareció en redes y sorprendió junto a Sheila Gándara y un curioso mensaje que relacionan con Juanda Caribe.

Hija de Giovanny Ayala se gradua de profesional Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala se gradúa de profesional y el cantante lo celebra en redes: ¿Qué título recibió?

El actor Sam Neill de Jurassic Park superó el cancer Talento internacional

Reconocido actor de Jurassic Park superó el cáncer después de 5 años de lucha: ¿de quién se trata?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe