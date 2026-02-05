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Famoso actor colombiano revela en redes que ahora trabaja como conductor de plataforma de servicios

El famoso actor colombiano reveló que ahora trabaja como conductor de plataforma tras contar anécdotas que lo indignaron en su labor.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Actor colombiano sorprende al revelar que ahora trabaja como conductor de Uber
El actor colombiano reveló su nueva labor al compartir algunas anécdotas que ha vivido en el proceso. (Foto: Freepik)

Un reconocido actor colombiano ha causado sorpresa en redes sociales al revelar que, desde hace un tiempo, se alejó de la televisión y ahora se dedica a trabajar como conductor en plataforma de servicios.

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¿Quién es el actor colombiano que ahora trabaja como conductor en plataforma de servicios?

En las últimas horas, el nombre de Pedro Rendón se ha tomado las redes sociales, luego de que el actor colombiano, actualmente radicado fuera del país, compartiera un video en su cuenta de Instagram, donde suma más de 13 mil seguidores, en el que revela que ahora se dedica a trabajar como conductor de plataforma tipo Uber.

Actor colombiano ahora se dedica a ser conductor de Uber
Pedro Rendón reveló que se retiró voluntariamente de la actuación y que actualmente se dedica a trabajar como conductor en la plataforma Uber. (Foto: Freepik)

El actor, recordado por protagonizar en 1994 la telenovela 'El Oasis' junto a Shakira, explicó que se retiró voluntariamente de la actuación, aunque no dio mayores detalles sobre las razones de su decisión.

Más allá de contar sobre su nueva etapa laboral, Rendón también aprovechó el video para relatar una situación que ha vivido recientemente con algunos pasajeros, la cual, según expresó, le ha generado gran molestia e indignación.

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¿Qué ha indignado a Pedro Rendón en su trabajo como conductor de Uber?

El actor explicó que, en las conversaciones con sus pasajeros, al comentarles que es colombiano, muchos le han manifestado su interés por conocer el país, aunque algunos lo asocian de inmediato con la historia de Pablo Escobar y lugares relacionados con su pasado.

Famoso actor colombiano ahora se dedica a conducir en plataforma de servicios
Pedro Rendón expresó que algunos contenidos televisivos están contribuyendo a proyectar una imagen negativa del país. (Foto: Freepik)

En esa misma línea, Rendón dejó ver que incluso un pasajero europeo le comentó que quería viajar a Colombia con la intención de consumir sustancias ilícitas, situación que lo llevó a reflexionar sobre cómo las narconovelas y ciertos contenidos han contribuido a una imagen negativa del país en el exterior.

Tras sus declaraciones, varios de sus seguidores opinaron al respecto sobre la situación.

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¿Qué dijeron en redes sobre las anécdotas que contó Pedro Rendón en su trabajo como conductor de Uber?

Como era de esperarse, varios usuarios estuvieron de acuerdo con el actor e incluso compartieron sus propias experiencias, señalando que también trabajan como conductores en otros países y que han notado cómo la imagen de Colombia se ha visto afectada.

Sin embargo, otros internautas desviaron la conversación para recordar la trayectoria de Pedro Rendón en la televisión colombiana, destacando sus participaciones en grandes producciones del país.

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