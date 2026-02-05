En la noche del viernes 1 de mayo en La casa de los famosos Colombia pasaron muchas cosas, pues el trago hizo de las suyas y precisamente, los participantes que gozaron del beneficio hablaron de más luego de unas copas.

Estar cuatro meses sin beber tan seguido, al parecer hace que algunas góticas de alcohol emocione a los famosos y ese fue el caso de Alejandro Estrada y Mariana Zapata , quienes estuvieron muy honestos con sus compañeros.

En el caso de la influenciadora paisa, se puso a cantarle unas trobas a Juanda Caribe, expresando que la hace sentir feliz que lo conoció dentro de la competencia y esto lo hizo con la ayuda de Tebi, quien le ayudó a componer.

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Por su lado, Alejandro no se quedó atrás, ya que hizo una fuerte confesión en la sección de Emiro Navarro 'La patrullera nocturna'.

¿Cuál fue la confesión que hizo Alejandro Estrada sobre Beba en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada se puso muy contento con las copas de vino que, empezó a soltar información aprovechando que Emiro Navarro le estaba preguntando “babados” en su sección 'La Patrullera Nocturna'.

Alejandro Estrada confirmó que le gusta Beba. (Foto/Canal RCN)

Precisamente, el exparticipante de la temporada pasada de La Casa de los famosos Colombia, prendió la convivencia con la misma sección que hacía con Melissa Gate.

Es por eso que, él supo aprovechar su momento y le preguntó a Alejandro Estrada si le gusta Beba, pues Emiro dijo que dentro de la misma casa los están shippeando.

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"Sí, la Beba me gusta. Es una mujer simpática, una mujer muy guapa", expresó el actor.

¿Cuál fue la reacción de Beba al escuchar la confesión de Alejandro Estrada?

Emiro Navarro hizo esa pregunta justo cuando Beba y Alejandro Estrada estaban en La cocina y por eso aprovechó que los tenía cerca, por lo que la barranquillera reaccionó con mucho asombro, al igual que el exparticipante.

Alejandro Estrada revela lo que siente por Beba en la casa. (Foto/Canal RCN)

Mientras que, por su lado, Valentino Lázaro lo que hizo fue sonreír mientras escuchaba la confesión del actor.

Beba dijo que a ella le parecía guapo su compañero, que siempre lo ha dicho e incluso cuando no se la llevaban bien, pero que él siempre ha sido respetuoso y no ha cruzado los límites.

Alejandro aceptó esto y dijo que entre ambos estaba naciendo una buena amistad, porque él no se vería bien haciendo cosas que no están bien, refiriéndose a que ella está casada.