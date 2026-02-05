Tebi Bernal decidió poner fin a su "shippeo" con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, luego de escuchar las fuertes declaraciones que ella le hizo a Emiro Navarro sobre él durante su visita.

¿Qué le dijo Alexa Torrex a Emiro Navarro sobre Tebi Bernal que llevó a que él terminara su shippeo con ella en La casa de los famosos Colombia?

La reciente visita de Emiro Navarro a La casa de los famosos Colombia, en la antesala de una nueva eliminación que definirá el top 7 del reality, terminó generando una fuerte reacción por parte de Tebi Bernal, quien decidió poner fin a su "shippeo" con Alexa Torrex.

Tebi Bernal puso fin a su shippeo con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Durante su paso por la casa, Emiro sostuvo una conversación con la cantante cucuteña, a quien le preguntó si estaría dispuesta a dejar que su relación con Tebi siguiera fluyendo en esta etapa decisiva del juego.

A lo que ella fue clara al responder que no, asegurando que en este momento su prioridad es avanzar estratégicamente en la competencia.

No obstante, Alexa también expresó una opinión más crítica sobre la actitud de Tebi, al señalar que habría notado cambios en su comportamiento, describiendo que en algunos momentos él se mostraba cercano y afectuoso, mientras que en otros, especialmente cuando no estaba en riesgo de eliminación, su trato era diferente.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal a las declaraciones hechas por Alexa Torrex en su contra en La casa de los famosos Colombia?

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Tebi Bernal, quien reaccionó de manera airada tras conocerlas y decidió dar por terminada su cercanía con Alexa, luego de que Emiro expresara ante las cámaras que "Alebi" no tenía futuro.

"En lo absoluto, ya conmigo la ca**, chao", expresó Tebi.

Tebi Bernal le expresó a Alexa que sus palabras habían ocasionado la ruptura de su shippeo. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Karol G Joven llama la atención en redes por su impresionante parecido con Karol G

¿Cómo reaccionaron en redes al conflicto presentado entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Tras lo sucedido, las opiniones en redes sociales se dividieron. Mientras algunos usuarios le dieron la razón a Alexa Torrex, otros la cuestionaron, asegurando que era ella quien buscaba constantemente a Tebi Bernal dentro del reality.

Por otro lado, un sector de internautas salió en defensa de Tebi, señalando que Alexa habría exagerado con sus declaraciones haciendo sentir muy mal al deportista.