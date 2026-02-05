Tebi Bernal termina su shippeo con Alexa Torrex tras fuertes declaraciones de ella en su contra: ¿qué le dijo?
Tebi Bernal rompió su shippeo con Alexa Torrex en La casa de los famosos tras escuchar sus fuertes declaraciones en su contra.
Tebi Bernal decidió poner fin a su "shippeo" con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, luego de escuchar las fuertes declaraciones que ella le hizo a Emiro Navarro sobre él durante su visita.
¿Qué le dijo Alexa Torrex a Emiro Navarro sobre Tebi Bernal que llevó a que él terminara su shippeo con ella en La casa de los famosos Colombia?
La reciente visita de Emiro Navarro a La casa de los famosos Colombia, en la antesala de una nueva eliminación que definirá el top 7 del reality, terminó generando una fuerte reacción por parte de Tebi Bernal, quien decidió poner fin a su "shippeo" con Alexa Torrex.
Durante su paso por la casa, Emiro sostuvo una conversación con la cantante cucuteña, a quien le preguntó si estaría dispuesta a dejar que su relación con Tebi siguiera fluyendo en esta etapa decisiva del juego.
A lo que ella fue clara al responder que no, asegurando que en este momento su prioridad es avanzar estratégicamente en la competencia.
No obstante, Alexa también expresó una opinión más crítica sobre la actitud de Tebi, al señalar que habría notado cambios en su comportamiento, describiendo que en algunos momentos él se mostraba cercano y afectuoso, mientras que en otros, especialmente cuando no estaba en riesgo de eliminación, su trato era diferente.
¿Cómo reaccionó Tebi Bernal a las declaraciones hechas por Alexa Torrex en su contra en La casa de los famosos Colombia?
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Tebi Bernal, quien reaccionó de manera airada tras conocerlas y decidió dar por terminada su cercanía con Alexa, luego de que Emiro expresara ante las cámaras que "Alebi" no tenía futuro.
"En lo absoluto, ya conmigo la ca**, chao", expresó Tebi.
¿Cómo reaccionaron en redes al conflicto presentado entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?
Tras lo sucedido, las opiniones en redes sociales se dividieron. Mientras algunos usuarios le dieron la razón a Alexa Torrex, otros la cuestionaron, asegurando que era ella quien buscaba constantemente a Tebi Bernal dentro del reality.
Por otro lado, un sector de internautas salió en defensa de Tebi, señalando que Alexa habría exagerado con sus declaraciones haciendo sentir muy mal al deportista.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike