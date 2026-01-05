En las últimas horas, el nombre de Emiro Navarro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por su visita en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, la llegada de Emiro dentro de la competencia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas al ver cómo han reaccionado los famosos al verlo en la casa más famosa del país.

En medio de su visita, Emiro generó una gran variedad de opiniones tras una divertida dinámica en la que hizo varias confesiones sobre su vida y, también, al elegir el nombre de algunas celebridades durante el reto.

¿Cuál fue la sorpresiva dinámica que realizó recientemente Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia?

Así fue el paso de Emiro Navarro en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que la llegada de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los famosos, quienes han aprovechado la oportunidad para realizar una dinámica con él.

Por este motivo, Alexa Torrex y Alejandro Estrada hicieron una dinámica junto a Emiro Navarro, en la que hicieron varias confesiones sobre sus respectivos intereses y, también, sobre a quién elegiría.

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En medio de la dinámica, Emiro aprovechó la oportunidad de confesar cuál es su ideal de pareja, en especial, por revelar que cuando se interesa en una persona, le gustan mayores, aproximadamente de 40 años.

Con base en esto, los famosos se sorprendieron tras algunas confesiones que hizo Emiro Navarro, quien analizó con detalle cuál ha sido el método de juego que cada uno de los famosos ha tenido dentro de la competencia.

¿Cómo fue el paso de Emiro Navarro en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Emiro Navarro adquirió gran visibilidad al ser uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que tuvo la oportunidad en demostrar su carismática personalidad y, también, al demostrar su talento en la cocina.

¿Cuál fue la confesión que hizo Emiro Navarro? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, varios de los seguidores de Emiro se encuentran bajo la expectativa de lo que ocurrirá al ser uno de los famosos que estará en la próxima edición de MasterChef Celebrity.