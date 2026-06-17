La Selección Colombia ya celebró su primer gol en el Mundial 2026 durante el partido frente a Uzbekistán.

Cuando parecía que el marcador se mantendría igualado al finalizar el primer tiempo, Daniel Muñoz apareció para abrir el marcador y desatar la emoción de los hinchas de la Tricolor.

¿Cómo reaccionó Daniel Muñoz tras hacer el primer gol de Colombia?

El lateral derecho colombiano anotó el primer gol de la Selección Colombia en esta edición del Mundial durante los últimos minutos del primer tiempo, tras recibir una asistencia de Luis Díaz, sorprendiendo a Uzbekistán y poniendo en ventaja al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Tras enviar el balón a la red, Daniel Muñoz corrió hacia una de las esquinas de la cancha, donde se arrodilló para agradecer y hacer, al parecer, una oración por el importante momento que acababa de vivir.

Mientras el jugador celebraba, varios de sus compañeros llegaron para abrazarlo y compartir la alegría del tanto que puso a ganar a Colombia en su debut mundialista.

En las tribunas, la hinchada colombiana también estalló de emoción y celebró con cánticos el primer gol de la Tricolor en el Mundial 2026, un momento que rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales.

¿En qué equipo juega Daniel Muñoz?

Actualmente, Daniel Muñoz juega en el Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra.

El lateral colombiano llegó al club en 2024 y desde entonces se ha consolidado como una de las piezas importantes del equipo gracias a su aporte.

Daniel Muñoz se arrodilló para agradecer su primer gol / (Foto de AFP)

¿Quiénes han sido los primeros goleadores de Colombia en cada Mundial?

Con su anotación frente a Uzbekistán, Daniel Muñoz se convirtió en el primer futbolista colombiano en marcar un gol para la Tricolor en el Mundial 2026. A lo largo de la historia, estos han sido los jugadores que abrieron el camino goleador de Colombia en cada una de sus participaciones mundialistas:

1962: Francisco Zuluaga vs. Uruguay (minuto 19)

vs. Uruguay (minuto 19) 1990: Bernardo Redín vs. Emiratos Árabes Unidos (minuto 51)

vs. Emiratos Árabes Unidos (minuto 51) 1994: Adolfo “Tren” Valencia vs. Rumanía (minuto 43)

vs. Rumanía (minuto 43) 1998: Léider Preciado vs. Túnez (minuto 83)

vs. Túnez (minuto 83) 2014: Pablo Armero vs. Grecia (minuto 5)

vs. Grecia (minuto 5) 2018: Juan Fernando Quintero vs. Japón (minuto 39)

vs. Japón (minuto 39) 2026: Daniel Muñoz vs. Uzbekistán (minuto 41)

Con este tanto, el defensor entra en una lista histórica de jugadores que lograron marcar el primer gol de Colombia en cada edición de la Copa del Mundo en la que ha participado la Selección.