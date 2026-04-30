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¿Sheila Gándara estará en un congelado en La casa de los famosos?: esto se sabe

Nestór Parra y Roberto Velásquez revelaron si se hará realidad el anhelado congelado de Sheila Gándara en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Revelan si Sheila Gándara estará en un “congelado” en La casa de los famosos.
La posible participación de Sheila Gándara en un “congelado”. (Foto/ Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada ya está en el top 8 y eso significa que faltan pocos momentos para que se termine, pero, por ahora, sigue dando mucho de qué hablar en las redes sociales.

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Durante estas últimas semanas, el reality no solo se ha vivido dentro de la competencia, sino en la vida real, pues las familias de los participantes están viviendo su propio drama, generado por lo que ocurre en la convivencia.

Es por eso que, mucho se ha hablado en estos días del congelado de Sheila Gándara, tras las cuestionadas actitudes de Juanda Caribe con Mariana Zapata, porque, de hecho, el humorista cree que la madre de su hija, está comiendo crispetas viendo cómo él le coquetea a su compañera.

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Tras comentarios y especulaciones, en ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, Néstor Parra y Roberto Velásquez, revelaron si Sheila llegaría a un congelado en el programa.

¿Sheila Gándara estará en un congelado en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con los panelistas de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, “hay congelados que son imposibles” de que están en La casa de los famosos Colombia, porque primero, son ellos mismos si deciden si quieren entrar a la dinámica.

Esto se sabe sobre la posible aparición de Sheila Gándara en un “congelado”
Revelan si Sheila Gándara estará en un “congelado” en La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, aunque preguntaron a quiénes les gustaría ver de los familiares de los participantes, hicieron la aclaración que a quienes están pidiendo, o sea a Sheila Gándara y Alejandra Salguero no son fáciles de que estén en un congelado.

Así es como prácticamente, Néstor y Roberto revelaron que, por ahora, las ex de Tebi Bernal y Juanda Caribe no estarán en La casa de los famosos.

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¿Sheila Gándara reveló algo sobre estar en La casa de los famosos?

Sheila Gándara habría alimentado la ilusión de los televidentes sobre estar en un congelado en La casa de los famosos Colombia, pues hizo un comentario en redes sobre “ir y cantar unas cuantas tablas”, pero con eso no afirmó nada.

La posible participación de Sheila Gándara en un “congelado”
Esto se sabe sobre la posible aparición de Sheila Gándara en un “congelado”. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, para muchos fue una señal de que ella aceptaría volver para responderle a Juanda Caribe cuando insinuó que ella estaría comiendo palomitas y riéndose de su coqueteo con Mariana Zapata.

Pero la realidad es que es otra, y aunque Sheila lo ha expuesto y con valor ha enfrentado todos los comentarios que hacen sobre ellos.

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