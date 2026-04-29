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Falleció a los 14 años el hijo de una recordada presentadora: esto se sabe

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del hijo de la famosa presentadora y causa conmoción en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Murió Juan Cristóbal, hijo de la recordada presentadora venezolana Josemith Bermúdez
El colegio del joven y famoso periodista confirmaron la noticia. (Fotos Freepik)

Triste noticia enluta al mundo del entretenimiento tras confirmarse en las últimas horas el fallecimiento de un adolescente de 14 años, hijo de una recordada figura de la televisión.

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¿Qué se sabe del fallecimiento del hijo de una recordada presentadora?

El joven Juan Cristóbal, hijo de la recordada presentadora venezolana Josemith Bermúdez, quien falleció al parecer en la jornada del 29 de abril.

La noticia se conoció inicialmente a través de la institución educativa en la que estudiaba el joven, quienes expresaron su dolor por el fallecimiento de Juan Cristóbal.

La familia Lawrence se une a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro querido alumno: Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez.

Horas después, fue confirmada por el periodista Luis Olavarrieta, uno de los amigos más cercanos de Josemith, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith.

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¿Cuáles fueron las causas de muerte del joven de 14 años, hijo de la periodista Josemith Bermúdez?

En su pronunciamiento, Olavarrieta pidió prudencia, empatía y silencio frente a este difícil momento que atraviesa la familia.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento, en línea con el deseo de sus seres queridos de manejar la situación con total discreción.

La noticia ha generado conmoción y ha despertado múltiples mensajes de solidaridad, en medio de un llamado al respeto y la prudencia hacia su familia.

El joven, de apenas 14 años, residía en México junto a su padre, donde adelantaba sus estudios y llevaba una vida alejada del ojo público.

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Falleció el hijo de la recordada presentadora Josemith Bermúdez. | Foto: Freepik

¿Cuándo falleció la presentadora Josemith Bermúdez, madre Juan Cristóbal?

La noticia también ha traído de vuelta el recuerdo de Josemith Bermúdez, quien falleció en 2021 tras una dura batalla contra el cáncer. Su historia de vida, marcada por la fortaleza y el amor por su hijo, dejó una huella profunda en el público venezolano.

Juan Cristóbal fue, en múltiples ocasiones, una de sus mayores motivaciones, especialmente durante los momentos más difíciles de su enfermedad. Por eso, la noticia de su fallecimiento ha impactado aún más a quienes siguieron de cerca la historia de ambos.

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