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¿Beba está embarazada? Mensaje a su novio por el Día del Padre despertó sospechas

Un mensaje que recibió el novio de Beba por el Día del Padre despertó sospechas entre sus seguidores sobre un embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Viene bebé en camino? Mensaje al novio de Beba despertó sospechas
¿Viene bebé en camino? Mensaje al novio de Beba despertó sospechas. (Foto Canal RCN | Freepik).

Beba de la Cruz quedó en medio de rumores sobre un posible embarazo luego de que su novio recibiera un inesperado mensaje por el Día del Padre. La reacción de la creadora de contenido ante la felicitación llamó la atención de sus seguidores y despertó múltiples especulaciones en redes sociales.

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¿Beba de la Cruz está embarazada?

Durante la tarde del pasado domingo, el novio de Beba de la Cruz realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para compartir con los internautas.

Un mensaje por el Día del Padre puso a Beba y su novio en boca de todos
Un mensaje por el Día del Padre puso a Beba y su novio en boca de todos. (Foto Canal RCN).

En medio de la actividad, el creador de contenido recibió un inesperado mensaje que tomó a todos por sorpresa, pues uno de sus fanáticos lo felicitó por el Día del Padre. Y es que, lejos de ignorarlo, Andrés decidió responder compartiendo un video de Beba, sin decir nada más.

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Esto desató cientos de comentarios en redes sociales entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntar si Beba estaba embarazada. Aunque el creador de contenido no respondió a las especulaciones, Beba sí lo hizo.

¿Cómo reaccionó Beba de la Cruz a las especulaciones sobre un supuesto embarazo?

Y es que, al ver dicho audiovisual, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en reaccionar públicamente, poniendo fin a la emoción de varios de sus seguidores. Beba dejó claro que desconocía por completo la situación y respondió entre risas: "Jajajaja, ¿cómo así? ¿Estoy embarazada y no sé?".

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De esta manera, la creadora de contenido aclaró la situación con humor y su reacción rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dejaron pasar el inesperado comentario que dio origen a las especulaciones.

"Yo ya estaba felicitándolos", "Beba nos bajó de la nube muy rápido", "Ese mensaje confundió a todo el mundo", "Por un momento pensé que venía bebé en camino" y "La reacción de Beba fue lo mejor de toda la historia" fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores tras conocer su respuesta.

Felicitaron al novio de Beba por el Día del Padre
Felicitaron al novio de Beba por el Día del Padre. (Foto Canal RCN).

 

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