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¿Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, buscó a Alexa Torrex?, esto dijo la hermana de la influencer

Hermana de Alexa Torrex hizo reveladoras confesiones contra Tebi Bernal y Alejandra Salguero.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
hermana de alexa torrex sobre tebi bernal y alejandra salguero
Hermana de Alexa Torrex se sinceró contra Tebi Bernal/Canal RCN

Maiye Torrex, hermana de la influenciadora Alexa Torrex, defendió a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tras las masivas críticas que ha recibido luego de su distanciamiento con Tebi Bernal.

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

A través de sus rede sociales, donde suma miles de fanáticos, compartió un video en el que se mostró bastante molesta reaccionando a los comentarios negativos que le hacen a su hermana y criticando a Tebi Bernal, señalando que sí la ilusionó y luego del reality le cambió las cosas.

hermana de alexa torrex sobre tebi bernal

Según señaló, el modelo paisa la estaría buscando a través de números desconocidos luego de que ambos hablaran y acordaran no tener ningún tipo de relación.

"Deje de estar llamando de números desconocidos para estar llamando a mi hermana y joderle la vida por favor, ella ya quiere su paz mental y su tranquilidad", le dijo a Tebi.

Además, resaltó que las señales que él hizo con ella de que iban con toda afuera de La casa de los famosos Colombia fue creación de Tebi Bernal y no de Alexa Torrex.

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre Alejandra Sanguero, la exnovia de Tebi Bernal?

Asimismo, la joven señaló que la expareja de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, habría ido a provocar a Alexa Torrex en medio de una feria de belleza en Medellín.

hermana de alexa torrex sobre alejandra salguero

"Que mi hermana le está tirando indirectas a Tebi, no, no, no, hablan bastante, pero no hablan de que llega la ex de Tebi a chimbe*rle la vida junto con dos o tres, nadie habla de eso y tampoco hablan de que él la ilusionó, le dijo mil y un cositas y por fuera le dio una pa*tada", dijo.


Tras su publicación, miles de seguidores reaccionaron al respecto, donde muchos siguieron criticando a Alexa Torrex, mientras que otros no dudaron en apoyarlas.

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Por ahora, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

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