Yeferson Cossio apoyará fundaciones de perros si Colombia gana: esta sería la millonaria cifra

Yeferson Cossio llamó la atención en redes sociales tras compartir una dinámica en la que vinculó el partido entre Colombia y Uzbekistán y una millonaria donación a una fundación de animales.

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¿Qué hará Yeferson Cossio si Colombia vence a Uzbekistán?

Todo inició cuando el creador de contenido Yeferson Cossio publicó en sus historias de Instagram una dinámica de selección múltiple en la que invitó a sus seguidores a participar en una apuesta relacionada con el partido entre Colombia y Uzbekistán.

Yeferson Cossio habló del partido entre Colombia - Uzbekistán / ( Foto del Canal RCN)

En medio de esa actividad, Cossio planteó una condición que llamó la atención de los internautas:

Si la publicación alcanzaba 1.000.000 de “me gusta” y la selección colombiana conseguía la victoria en el encuentro, él realizaría una donación de 200 millones de pesos a una fundación dedicada al cuidado de perros.

La publicación comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios reaccionaron a la propuesta y comenzaron a medir el alcance del reto digital.

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En las primeras horas, el contenido acumuló miles de interacciones, lo que llevó a que algunos internautas comentaran la posibilidad de que la meta de un millón de “me gusta” pudiera alcanzarse si el ritmo de difusión continuaba.

La dinámica también abrió conversación sobre el impacto que este tipo de iniciativas tiene en plataformas digitales, donde las campañas impulsadas por creadores de contenido suelen generar altos niveles de participación en poco tiempo.

¿Cuándo juega Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Uzbekistán está programado para este miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este encuentro corresponde a la Jornada 1 del Grupo K del Mundial 2026.

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El compromiso marca el inicio del camino de ambas selecciones en el torneo. Colombia disputa una nueva participación mundialista, mientras que Uzbekistán debuta por primera vez en una Copa del Mundo, lo que ha generado expectativa entre los seguidores del fútbol.

Tras este partido, la selección colombiana volverá a jugar el 23 de junio frente a la República Democrática del Congo en el estadio Akron de Guadalajara. Estos encuentros podrán verse a través de la señal de Canal RCN y su aplicación oficial.