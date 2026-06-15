Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tebi Bernal se pronunció sobre las fuertes declaraciones que hizo Alejandra Salguero en su contra

Tebi Bernal habló sobre las declaraciones que ofreció su expareja Alejandra Salguero cuando él estaba en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
tebi bernal en la casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal se sinceró sobre la polémica con Alejandra Salguero/Canal RCN

El paisa Tebi Bernal rompió el silencio sobre las fuerte declaraciones que realizó su expareja Alejandra Salguero en su contra cuando él estaba en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alejandra Alguero contra Tebi Bernal?

En medio de la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, la modelo Alejandra Salguero se pronunció en sus redes sociales en contra del modelo.

tebi bernal habla de alejandra salguero

La mujer confirmó su ruptura con el paisa y además sacó a relucir un pleito legal que hubo entre ellos tiempo atrás luego de decidir darse una nueva oportunidad en el amor.

“No considero que él sea una mala persona, pero como pareja hubo muchos conflictos”, dijo en su momento.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal tras las declaraciones de Alejandra Salguero en su contra?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió realizar una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y hablar sobre dicha polémica.

tebi bernal se pronuncia sobre alejandra salguero

"Tuvimos diferencias, ella necesitaba alejarse de mí y eso fue lo que le sugirieron, poner una denuncia, era la única forma... qué gono*** tocar esos temas acá. Después de eso hablamos, tuvimos que ser conscientes de muchas cosas, fue muy feo que haya tocado eso en público, pero entiendo desde su dolor un montón de cosas y desde el tema de provocaciones que estaban viniendo de personas de mi equipo de trabajo", expresó.

Asimismo, se enteró que su expareja también lo criticó por su desempeño en su privacidad como pareja, a lo que él tomó con humor.

"Usted no ha visto que cuando una mujer está herida dice eso, pero demás que sí, yo tampoco me considero el huracán", dijo.

Artículos relacionados

Por ahora, Tebi Bernal sigue retomando su regreso a su realidad y trabajando en varios compromisos que tiene luego de La casa de los famosos Colombia.

Asimismo, pidió a muchos de sus fanáticos que no sigan alimentado su shippeo con la influenciadora Alexa Torrex, con quien aclaró que sí habló y aclaró que afuera del reality no tendrían nada más que una amistad pese al leve romance que tuvieron dentro del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Papás de Mariana Zapata sobre Juanda Caribe Mariana Zapata

Papás de Mariana Zapata revelaron qué opinan de que su hija tenga una relación con Juanda Caribe

Los padres de Mariana Zapata se sinceraron sobre la posibilidad de que la influencer tenga un noviazgo con Juanda Caribe.

Revelan detalles del estado de Johanna Fadul tras fuerte choque múltiple Johanna Fadul

Johanna Fadul sufrió choque múltiple: esto se sabe sobre su estado de salud

Johanna Fadul generó preocupación tras un accidente de tránsito con varios vehículos involucrados.

hermana de alexa torrex sobre tebi bernal y alejandra salguero La casa de los famosos

¿Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, buscó a Alexa Torrex?, esto dijo la hermana de la influencer

Hermana de Alexa Torrex hizo reveladoras confesiones contra Tebi Bernal y Alejandra Salguero.

Lo más superlike

Impactante video revela nuevos detalles del salto extremo que terminó en tragedia en Brasil Viral

Sale a la luz nuevo video de la joven que falleció tras salto extremo en Brasil

En redes sociales se difundió un video relacionado con el caso de la joven que falleció en Brasil tras un salto extremo.

Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez cumplió 15 años: Lina Jiménez hizo emotiva confesión

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo