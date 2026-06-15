Tebi Bernal se pronunció sobre las fuertes declaraciones que hizo Alejandra Salguero en su contra

El paisa Tebi Bernal rompió el silencio sobre las fuerte declaraciones que realizó su expareja Alejandra Salguero en su contra cuando él estaba en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alejandra Alguero contra Tebi Bernal?

En medio de la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, la modelo Alejandra Salguero se pronunció en sus redes sociales en contra del modelo.

La mujer confirmó su ruptura con el paisa y además sacó a relucir un pleito legal que hubo entre ellos tiempo atrás luego de decidir darse una nueva oportunidad en el amor.

“No considero que él sea una mala persona, pero como pareja hubo muchos conflictos”, dijo en su momento.

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¿Cómo reaccionó Tebi Bernal tras las declaraciones de Alejandra Salguero en su contra?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió realizar una transmisión en vivo en una de sus redes sociales y hablar sobre dicha polémica.

"Tuvimos diferencias, ella necesitaba alejarse de mí y eso fue lo que le sugirieron, poner una denuncia, era la única forma... qué gono*** tocar esos temas acá. Después de eso hablamos, tuvimos que ser conscientes de muchas cosas, fue muy feo que haya tocado eso en público, pero entiendo desde su dolor un montón de cosas y desde el tema de provocaciones que estaban viniendo de personas de mi equipo de trabajo", expresó.

Asimismo, se enteró que su expareja también lo criticó por su desempeño en su privacidad como pareja, a lo que él tomó con humor.

"Usted no ha visto que cuando una mujer está herida dice eso, pero demás que sí, yo tampoco me considero el huracán", dijo.

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Por ahora, Tebi Bernal sigue retomando su regreso a su realidad y trabajando en varios compromisos que tiene luego de La casa de los famosos Colombia.

Asimismo, pidió a muchos de sus fanáticos que no sigan alimentado su shippeo con la influenciadora Alexa Torrex, con quien aclaró que sí habló y aclaró que afuera del reality no tendrían nada más que una amistad pese al leve romance que tuvieron dentro del programa.