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Valentino reveló por qué su ausencia en redes sociales y preocupa por su salud

Valentino Lázaro se sinceró sobre su salud mental luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentino Lázaro sobre su salud
Valentino Lázaro se sinceró sobre su ausencia en redes sociales/Canal RCN

El influenciador Valentino Lázaro reveló a sus miles de fanáticos la razón por la que ha estado ausente en redes sociales preocupando a muchos.

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¿Cómo está Valentino Lázaro de salud tras La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido reveló por medio de su canal de difusión en Instagram un extenso mensaje en el que dio a conocer la razón por la que no ha subido contenido en sus plataformas digitales, señalando que no está muy bien de salud.

valentino habla luego de su salida de la casa de los famosos

Indicó que, en los lugares recientes en los que ha estado, donde ha recibido gran cariño por parte de sus seguidores no ha podido sentir felicidad pese a todo lo bueno que le está pasando.

"Tengo mucha depresi*n, desde que salí he tenido ganas de llorar, pero no le he dicho a nadie (...) todos los días he soñado que estoy en La casa de los famosos Colombia y me dicen que mañana se acaba y yo me pongo a llorar en el sueño", confesó.

Señaló que su psicóloga le indicó que es normal porque es como vivir una tusa de una realidad en la que duró cinco meses, pero que poco a poco se irá adaptando de nuevo a su nuevo entorno.

Asimismo, aclaró que no es por más fama que quiera regresar a La casa de los famosos Colombia, sino porque su mente se acostumbró a estar allá.

Tras su revelación, varios fanáticos reaccionaron en redes sociales, donde muchos le han dejado mensajes de apoyo y cariño en este difícil momento que atraviesa.

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¿Qué ha pasado con Valentino tras salir de La casa de los famosos Colombia?

De igual manera, puntualizó que otra de las razones por las que se encuentra así es porque ha estado abrumado y muy agotado por todos los compromisos que ha tenido después de salir de La casa de los famosos Colombia.

valentino revela su salud mental la casa de los famosos colombia

Recordemos que, el influenciador fue uno de los finalistas del reality junto con Tebi Bernal, Juanda Caribe y Alejandro Estrada, este último, quien se llevó la victoria.

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Desde su salida, el bailarín ha estado compartiendo diversos bailes y trends en sus redes sociales, además de asistir a varios eventos públicos y realizar algunos viajes.

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