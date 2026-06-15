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Luis Alfonso se casó por tercera vez y así fue la boda

El artista Luis Alfonso derrochó romanticismo al contraer matrimonio por de nuevo con Luisa Fernanda Pulgarín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
matrimonio de luis alfonso
Así fue la boda de Luis Alfonso/AFP: Jason Koerner

El cantante Luis Alfonso contrajo matrimonio por tercera vez con Luisa Fernanda Pulgarín en una boda privada.

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¿Cómo fue la tercera boda de Luis Alfonso?

El artista de música popular dio el "sí acepto" por tercera vez a su pareja Luisa Fernanda Pulgarín en una boda religiosa, en la que lucieron ambos elegantes vestidos de color blanco.

luis alfonso se cada otra vez

Los dos estuvieron acompañados por su familia y sus amigos más cercanos, teniendo una sencilla celebración posterior.

Además, los dos decidieron aparecer afuera de la iglesia montando a caballo, demostrando su orgullo por su cultura agropecuaria.

Recordemos que, la famosa pareja había revelado en febrero del 2026 que se iban a casar nuevamente, por lo que, sus fanáticos estaban a la expectativa de este ceremonia.


Tras la revelación de las imágenes de la boda miles de seguidores reaccionaron al respecto, donde los llenaron de halagos y felicitaciones por la gran relación que tienen y el amor que evidencian tenerse constantemente.

También los halagaron por el gran equipo que forman, pues Luisa es la styling del cantante y la encargada de que él siempre luzca bien en todos sus conciertos.

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¿Cómo surgió el amor entre Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín?

Los dos se conocieron en una Feria de las Flores años atrás y desde entonces los dos conectaron bastante, formando una gran familia, pues actualmente tiene tres hijos, los cuales suelen mostrar en algunas ocasiones en sus redes sociales.

luis alfonso se casa por tercera vez con luisa pulgarin

Recientemente, ellos fueron los encargados de realizarse la despedida de soltera a Pulgarín, según reveló en su cuenta de Instagram.

"Un día soñé casarme y otro día, elegí casarme contigo por tercera vez y hoy tus hijos son mi mejor despedida de soltera", escribió.

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Por ahora, los dos dieron a conocer en las plataformas digitales que ya se encuentran disfrutando de su luna de miel y unos merecidos días de vacaciones.

Mientras tanto, los admiradores del cantante están a la espera de nueva música y más presentaciones para poder ver al artista en vivo y poder cantar junto a él sus mayores éxitos musicales.

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