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Mamá de la joven que falleció tras salto extremo en Brasil rompió el silencio: esto dijo

La madre de la joven que murió tras realizar un salto extremo en Brasil habló por primera vez luego de la tragedia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Esto dijo la mamá de la joven que murió en salto extremo en Brasil
Esto dijo la mamá de la joven que murió en salto extremo en Brasil. (Foto Freepik)

El caso de María Eduarda Rodrígues de Freitas, la joven que falleció tras realizar un salto extremo de ‘bungee jumping’ en Brasil, continúa generando conmoción en redes sociales. Hace pocas horas, su madre rompió el silencio con un emotivo mensaje dedicado a ella.

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¿Cómo ocurrió el accidente que acabó con la vida de María Eduarda Rodrigues?

Poco después de que ocurriera la tragedia que acabó con la vida de María Eduarda Rodrigues en redes sociales comenzaron a circular videos del momento exacto en el que ocurrieron los lamentables hechos.

Conmoción por muerte de una joven durante salto de 'bungee jumping' en Brasil.
Conmoción por muerte de una joven durante salto de 'bungee jumping' en Brasil. (Foto referencia Freepik)

Según se aprecia en el material audiovisual, la joven asistió a un 'bungee jumping' ubicado en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil durante la mañana del pasado sábado 13 de junio sin imaginar que fallecería.

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Los responsables de lanzarla al vacío fueron dos hombres con ayuda de un tercero, quienes se encontraban equipados con arneses y cascos, ambos tomaron a la joven en posición horizontal y con los brazos extendidos hacia adelante procedieron a lanzarla a una altura de entre 30 y 35 metros, sin percatarse de que la joven no tenía los arneses ni los cables que le permitirían realizar el descenso de forma segura y terminó impactando contra el suelo.

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¿Qué dijo la mamá de la joven que falleció tras salto extremo en Brasil?

Poco después de que se confirmara la muerte de María Eduarda Rodrígues de Freitas su mamá, Val Rodrigues, se pronunció por medio de sus redes sociales. Con una fotografía de la joven, dedicó un emotivo mensaje en el que expresó lo mucho que la amó en vida y el dolor que siente tras su fallecimiento.

El video que muestra los últimos segundos de una mujer en un 'bungee jumping' en Brasil
El video que muestra los últimos segundos de una mujer en un 'bungee jumping' en Brasil. (Foto Freepik).

En su mensaje, también agradeció a Dios por haber tenido la oportunidad de ser su madre durante 21 años. Asimismo, destacó que fue un honor haber escuchado a su hija llamarla mamá y valoró cada momento que compartieron juntas.

“Mi querida hija, hoy quería abrazarte más de mil veces… Cómo me duele tu partida.
Te amo eternamente, mi princesa. Y gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue escucharte llamarme mamá. Dios, gracias por este privilegio”

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