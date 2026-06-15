Juanda Caribe reveló la razón por la que no regresaría con Sheila Gándara

El creador de contenido Juanda Caribe habló sobre su situación con Sheila Gándara y explicó por qué no contempla la posibilidad de retomar su relación sentimental con la madre de su hija, generando revuelo al revelar por primera vez de forma directa las razones detrás de su decisión y el momento actual que atraviesa.

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¿Por qué Juanda Caribe no regresaría con Sheila Gándara?

Durante la noche de este lunes 15 de junio Juanda Caribe decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus redes sociales en donde se mostró abierto a responder hasta las más incómodas, siendo una de ellas una inesperada petición que lo invitaba a retomar su relación con Sheila Gándara, la madre de su hija.

¿Fin definitivo? Juanda Caribe explica por qué no regresaría con Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

Con un extenso mensaje, el creador de contenido explicó a todos sus seguidores que entendía el deseo de muchos de verlo retomar su relación con Sheila Gándara, pero dejó claro que esa decisión no hacía parte de su presente.

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Señaló que los motivos detrás de su vida sentimental pertenecían a experiencias personales que no había compartido públicamente, y aunque reconoció el vínculo que los une por su hija en común, Victoria, afirmó que ese lazo no implicaba una reconciliación como pareja.

El creador de contenido indicó además que ambos se encontraban en caminos distintos, enfocados en su crecimiento personal y en mantener una relación estable como padres, priorizando el bienestar de su hija.

“Valoro que nos quieran juntos porque compartimos una historia muy importante y porque siempre existirá un vínculo: nuestra hija. A ella siempre voy a desearle cosas buenas, si a ella le va bien a Victoria también, pero hoy estamos en caminos distintos”, comentó.

¿Por qué terminó la relación de Juanda Caribe y Sheila Gándara?

Vale la pena recordar que la relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara llegó a su fin poco después de que el barranquillero ingresara a La casa de los famosos Colombia, pues en medio de su participación en redes sociales comenzaron a circular capturas de pantallas que apuntaban a supuestas infidelidades de su parte.

Juanda Caribe rompe el silencio: esta es la razón por la que no volvería con Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

Así mismo, más adelante, el creador de contenido comenzó a tener un acercamiento con Mariana Zapata que no fue del agrado de Sheila Gándara y de gran parte de los televidentes, quienes aseguraban que su comportamiento con la influenciadora era una falta de respeto hacia su pareja sentimental.

Todo esto llevó a que Sheila tomara la decisión de mudarse mucho antes de que Juanda Caribe saliera de la competencia, y por ende dar por terminada su relación.