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Johanna Fadul sufrió choque múltiple: esto se sabe sobre su estado de salud

Johanna Fadul generó preocupación tras un accidente de tránsito con varios vehículos involucrados.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan detalles del estado de Johanna Fadul tras fuerte choque múltiple
Revelan detalles del estado de Johanna Fadul tras fuerte choque múltiple. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida actriz colombiana Johanna Fadul generó gran preocupación entre sus seguidores tras verse involucrada en un accidente de tránsito en el que varios vehículos resultaron afectados. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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¿Cómo fue el accidente de Johanna Fadul?

Durante la tarde de este lunes 15 de junio, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul, preocupó a sus seguidores al compartir con una serie de videos y fotografías en los que, sin dar mayor contexto, reveló que estuvo involucrada en un choque múltiple en una vía del país.

Choque múltiple en Colombia: Johanna Fadul estuvo involucrada y preocupa su estado
Choque múltiple en Colombia: Johanna Fadul estuvo involucrada y preocupa su estado. (Foto Canal RCN).

En las historias compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se observan tres vehículos involucrados en una colisión en cadena que dejó varios daños materiales y generó congestión vehicular en el sector, que fue atendido por autoridades de tránsito.

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Pese a la gravedad de lo ocurrido Johanna Fadul no entregó detalles adicionales sobre las causas del accidente, pero sí compartió cómo se encontraba tras el impactante momento.

¿Qué se sabe del estado de salud de Johanna Fadul tras el choque múltiple?

A través de su cuenta en redes sociales, la actriz compartió varias fotografías en las que aparecía junto a otra mujer con lesiones visibles en el rostro, mientras ambas recibían atención médica en un centro asistencial.

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También publicó una radiografía de su columna y pelvis tomada después del accidente de tránsito en el que estuvo involucrada. La imagen hacía parte de un estudio médico que mostraba el estado de su estructura ósea tras la atención recibida.

En otra de las radiografías se observaba la columna cervical en vista lateral, donde se apreciaban las vértebras del cuello alineadas desde la base del cráneo hasta la parte superior del tórax. Con estas imágenes buscó mostrar que se encontraba fuera de peligro.

“¿Qué cómo estaban? Adoloridos”, comentó.

En redes sociales, el caso generó múltiples reacciones de sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y preocupación tras conocerse lo ocurrido.

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