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Se conoce la identidad de quien sería el padre del bebé de Juliana Calderón; habría fallecido

Recientemente salió a la luz la identidad de quien sería el padre del bebé de Juliana Calderón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Papá del bebé de Juliana Calderón habría fallecido: se conoce quién sería
Papá del bebé de Juliana Calderón habría fallecido: se conoce quién sería. (Foto Canal RCN | Freepik).

Una nueva revelación ha generado interés alrededor de Juliana Calderón, luego de que se conociera la identidad de quien sería el padre de su bebé. La información ha llamado la atención de los seguidores de la creadora de contenido, especialmente porque el hombre habría fallecido hace pocos meses.

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¿Qué se sabe del embarazo de Juliana Calderón?

Hace pocas semanas, la polémica influenciadora Yina Calderón reveló en redes sociales que su hermana menor, Juliana, se encontraba a la espera de su primer hijo. El anuncio generó interés entre los internautas, ya que la joven empresaria perdió a su expareja sentimental en un accidente aéreo hace algunos meses.

Juliana Calderón espera a su primer hijo.
Juliana Calderón espera a su primer hijo. (Foto Canal RCN).

Tras conocerse la noticia, varios usuarios comenzaron a especular sobre la identidad del padre del bebé. Entre los nombres mencionados estuvo el de Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', debido a la cercanía que mantiene actualmente con la familia Calderón luego de su separación de Aida Victoria Merlano.

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Sin embargo, dicha información fue desmentida por la misma Juliana Calderón, quien aseguró que a Juan David lo veía como un amigo nada más.

¿Quién sería el padre del bebé de Juliana Calderón, según teorías en redes sociales?

Con esta aclaración realizada y tras las recientes imágenes de su embarazo, en las que mostró una pronunciada pancita, internautas volvieron a plantear teorías sobre este misterio, llegando a la conclusión de que el padre del bebé podría ser Juan Manuel Rodríguez, la pareja de la influenciadora que murió en un accidente aéreo el pasado 10 de enero de 2026 junto al cantante de música popular Yeison Jiménez.

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Esta teoría surgió luego de que, hace pocas semanas, la familia del fallecido emitiera un comunicado asegurando que Juan Manuel no tenía pareja al momento de su muerte. Ahora, según la hipótesis de un internauta, esa postura habría estado relacionada con el embarazo de Juliana.

Juan Manuel Rodríguez
Juan Manuel Rodríguez sería el padre del bebé de Juliana Calderón, según hipótesis en redes. (Foto Canal RCN).

“Voy a dar mi hipótesis: yo digo que el bebé sí es de Juan Manuel. Cuando la familia de él supo, pensó que era mentira o era de otra persona y por eso sacaron el comunicado donde dice que él no tenía pareja cuando falleció”.

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