El Mundial 2026 recibió una inesperada en las últimas horas, un técnico ya fue despedido tras el primer partido de la selección a su cargo.

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¿Cuál fue el primer técnico despedido de la Copa Mundial 2026?

La aventura de Sabri Lamouchi al frente de la selección de Túnez llegó a su fin mucho antes de lo esperado.

La Federación Tunecina de Fútbol anunció este lunes la destitución del entrenador francés de origen tunecino, luego de la dura caída 5-1 ante Suecia en el estreno mundialista del combinado africano en el Grupo F.

La goleada sufrida en territorio mexicano encendió las alarmas dentro de la federación, que decidió actuar de inmediato para intentar salvar las opciones del equipo en el torneo.

Suecia dominó el encuentro de principio a fin con anotaciones de Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Mattias Svanberg y Yasin Ayari, dejando a Túnez en el último lugar de su grupo con una diferencia de gol de -4.

Sabri Lamouchi fue despedido tras goleada de Suecia. (afp: JOE KLAMAR)

¿Cuál será el nuevo técnico de Túnez tras el despido de Sabri Lamouchi?

La decisión ha generado un intenso debate entre aficionados y analistas. Mientras algunos consideran que el despido fue precipitado, otros señalan que el rendimiento del equipo venía siendo preocupante desde antes del Mundial.

Incluso en redes sociales, numerosos seguidores tunecinos criticaron las decisiones tácticas del entrenador y respaldaron el cambio en busca de una reacción inmediata del plantel.



Lamouchi había sido nombrado seleccionador en enero de 2026 con un contrato de dos años y medio, tras la salida de Sami Trabelsi.

Sin embargo, los resultados nunca terminaron de convencer. En apenas cinco meses al mando, acumuló una victoria, un empate y varias derrotas dolorosas, incluyendo un 5-0 frente a Bélgica en un amistoso previo al Mundial.

De acuerdo con diversos reportes, el director técnico Mondher Kebaier asumiría de manera interina para intentar revertir la situación en los dos compromisos restantes de la fase de grupos.

Túnez todavía debe enfrentar a Japón y a Países Bajos, encuentros en los que buscará mantenerse con vida en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Ahora, con un nuevo entrenador en el banquillo y el margen de error reducido al mínimo, Túnez intentará evitar una eliminación temprana.

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