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Las impactantes imágenes de cómo quedaron los helicópteros que chocaron en Brasil

En las últimas horas, medios locales revelaron las imágenes que muestran la magnitud del grave accidente que dejó a 6 víctimas fatales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Imagen de un helicóptero destruido - Cinta de luto.
Salen a la luz las impactantes imágenes de cómo quedaron los helicópteros tras accidente. Foto | Freepik.

En la mañana del pasado domingo 14 de junio, un trágico accidente cobró la vida de seis personas luego de que los dos helicópteros en los que se transportaban colisionaran en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

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¿Quiénes fallecieron en el accidente aéreo en el que chocaron dos helicópteros en Brasil?

En el trágico accidente que continúa causando conmoción a nivel mundial, dejó un saldo de 6 víctimas en las que se encontraban el creador de contenido Gaspar Prim Díaz, el cantante Oliver Tree, Lucas Vignale, director y realizador audiovisual, Lucas Brito Chavez, productor brasileño y los dos pilotos de las aeronaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac.

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En medio del profundo dolor que ha provocado el siniestro, recientemente salieron a la luz las impactantes imágenes de cómo quedaron los helicópteros, dejando en evidencia la gravedad del siniestro.

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¿Cómo quedaron los helicópteros que colisionaron el pasado 14 de junio en Brasil?

En la primera fotografia que fue publicada por medios brasileños, se puede observar cómo en el lugar en donde cayó una de las aeronaves, todo quedó completamente incinerado, incluyendo algunos vehículos que estaban alrededor.

En la siguiente, se aprecia el otro helicóptero en total destrucción y en medio de dos carros que también resultados afectados por el trágico accidente.

¿Cuál fue el impacto del trágico accidente en el que chocaron dos helicópteros?

La tragedia no solo impactó a los familiares de las víctimas, sino también a millones de seguidores que conocían a algunos de los pasajeros, pues algunos de ellos, tenían una gran comunidad que habían construido con los años en redes sociales.

Además de la pérdida de los seis hombres, el caso ha despertado interés por las circunstancias en las que ocurrió el choque, mientras las autoridades brasileñas avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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