Falleció Anne Schedeen, actriz que interpretó a 'Kate Tanner' en la serie "ALF"

La televisión está de luto. Este lunes 15 de junio se confirmó la muerte de Anne Schedeen, la actriz que dio vida a Kate Tanner en la exitosa serie de los años 80 Alf.

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¿Cómo se confirmó el fallecimiento de la actriz Anne Schedeen?

La recordada actriz falleció a los 77 años y la noticia fue dada a conocer por sus familiares a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

En el comunicado compartieron una foto suya junto al recordado ALF y en el mensaje destacaron algunas de las cualidades que marcaron su vida dentro y fuera de los escenarios.

Destacaron su inagotable energía creativa, su característico sentido del humor y el profundo amor que sentía por las buenas historias, rasgos que, según expresaron, la acompañaron a lo largo de toda su vida.

Además, sus seres queridos resaltaron varias de las pasiones que definían a la actriz, entre ellas su cariño por los perros pequeños y su afición por recorrer tiendas de segunda mano.

La familia describió a Schedeen como “una fuerza de la naturaleza” y aseguró que su legado seguirá presente a través de sus obras de arte y proyectos en televisión.

"Con profunda tristeza les comunicamos que Annie ha fallecido en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, pasión por las buenas historias y una personalidad imposible de olvidar".

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¿Cuáles fueron las causas de muerte de la actriz Anne Schedeen?

Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte. Aunque participó en producciones como Tres son multitud, Paper Dolls y Second Thoughts, fue su papel de Kate Tanner en Alf el que la convirtió en un rostro inolvidable para millones de espectadores alrededor del mundo.

Asimismo, Anne Schedeen comenzó a actuar desde niña y, antes de alcanzar la fama, trabajó como modelo, vendedora y actriz de teatro. El gran salto a la fama de Anne fue en la serie ALF, una serie estrenada en 1986 por la cadena NBC.

¿Cuál era el personaje de Anne Schedeen en ALF?

Alf se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a las ocurrencias del carismático visitante alienígena y a las divertidas situaciones que vivía junto a la familia Tanner, integrada por Anne Schedeen, Andrea Elson, Max Wright y Benji Gregory, entre otros integrantes del elenco.

Durante las cuatro temporadas de la popular comedia, Schedeen interpretó a la madre de la familia Tanner, encargada de convivir con el peculiar extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

Incluso, mientras se grababa la serie, la actriz atravesó un embarazo, situación que fue incorporada a la historia con la llegada del personaje de Eric Tanner.

Con su partida desaparece uno de los rostros más queridos de la televisión de los años 80, pero su legado permanecerá vivo en la memoria de quienes crecieron acompañando las aventuras de Alf.