Jessi Uribe reveló el rostro de Emilia en video del Día del Padre: así luce la bebé

El cantante bumangués Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al revelar el rostro de su hija Emilia luego de meses de mantenerla en secreto.

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¿Jessi Uribe reveló el rostro de Emilia en el marco del Día del Padre?

Paola Jara y Jessi Uribe han tenido con expectativa a sus seguidores sobre el rostro de su bebé desde su nacimiento en noviembre del 2025.

La pareja previo al nacimiento de su bebé anunció a través de sus redes sociales que no revelaría el rostro de la pequeña por malas experiencias del santandereano con sus otros hijos.

Jessi Uribe confesaba que, con sus hijos fruto de su relación con Sandra Barrios, había tenido malas experiencias en redes sociales en donde le dejaban feos y malos comentarios hacia ellos.

Este motivo hizo que decidieran proteger a Emilia de gente malintencionada en redes sociales.

Sin embargo, con el pasar de los meses la pareja empezó a dejar ver detalles del físico de la pequeña, algo que empezó a dejar ver sus rasgos y a quién se parecía.

Fue hasta este 14 de junio que el cantante de manera sorpresiva compartió un emotivo video de su esposa y Emilia en el que dejó ver su rostro.

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¿Cuál fue el video con el que Jessi Uribe reveló el rostro de Emilia?

En Colombia se celebró el Día del Padre este 14 junio, fecha en la que Jessi Uribe quiso aprovechar para presumir lo que para él es su mejor regalo en este día: su esposa e hija.

En un video que sacó al parecer de una cámara de seguridad que tiene en su casa dejó ver a Paola Jara jugando divirtiéndose junto a Emilia.

En este audiovisual Paola intenta que su hija diga “mamá”, ya que la pequeña balbucea “papá”, algo que, hace que la cantante se decepcione y busque la forma entre el juego para que diga lo que ella quiere.

Este video que le generó diversión a Jessi Uribe por su comentario: “Mi regalo del Día del Padre de parte de Emi, no se dejó influenciar. No te funcionó la psicología”, dejó ver más que un emotivo momento, ya que reveló el rostro de Emilia.

En el audiovisual que está a blanco y negro se ve claramente el rostro de la pequeña quien ya va para siete meses de vida, en donde se resalta su tono claro de piel y su cabello oscuro.



Como era de esperarse este video no pasó por desapercibido en redes sociales en donde muchos se mostraron encantados al ver por primera vez con gran detalle el rostro de la pequeña.

Asimismo, muchos empezaron a debatir sobre a quién se parece más Emilia, ya que para muchos el cabello y tono de piel es el de Paola Jara.