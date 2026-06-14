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Lina Tejeiro anunció el género y el nombre de su bebé y las redes desbordaron ternura: así reaccionaron

Lina Tejeiro espera un niño al que llamará Gael y el mundo del entretenimiento derrocho elogios para la actriz y el bebé que espera.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Lina Tejeiro
Lina Tejeiro enterneció con las imágenes que confirmaron que espera un niño y se llamará Gael. (Foto del Canal RCN)

La reconocida actriz y presentadora, Lina Tejeiro, ha paralizado las plataformas digitales al compartir uno de los momentos más esperados y emotivos de su vida personal: la revelación del género de su primer bebé.

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A través de una tierna imagen con una camiseta de Colombia pequeña, la llanera confirmó que se convertirá en madre de un niño, anunciando además que el pequeño llevará el imponente y sonoro nombre de Gael.

Lina Tejeiro sorprendió a sus fans con el anunció del nombre de su bebé

La noticia cayó como una maravillosa sorpresa para sus millones de seguidores, quienes venían especulando desde hacía semanas sobre el género del bebé. El anuncio, ambientado en una atmósfera cálida y de fútbol, mostró el momento tan emotivo de la actriz, quien reservó con sigilo la revelació.

 

La elección del nombre tampoco pasó desapercibida sus fans y amigos. Gael, un nombre de origen celta que evoca conceptos como "generosidad", "fuerza" y "señor generoso", fue aplaudido de inmediato por su elegancia y originalidad, convirtiéndose en cuestión de minutos en la noticia del momento.

Así reaccionaron varias celebridades al anuncio de Lina Tejeiro

Como era de esperarse, el gremio del entretenimiento y las figuras más influyentes del país no tardaron en manifestarse, inundando la publicación de Lina con mensajes cargados de puro amor, emoción y buenos deseos para esta nueva etapa maternal; sin contar que la publicación, en menos de una hora, sumó más de 250 mil ‘me gusta’.

Lina Tejeiro
Los fans de Lina Tejeiro celebraron el anuncio y se enternecieron con las imágenes que la actriz compartió. (IG: @linatejeiro)

Por ejemplo, la actriz, Laura de León compartió un sentido mensaje de felicitaciones: "En octubre como tu mamá 😍❤️ Bienvenido Gael. ✨🫠". Por su parte, creadores de contenido como Luisa Fernanda W también se sumaron a la ola de felicitaciones: “Ese nombre está espectacular 😍”, destacando la belleza del nombre elegido y celebrando la bendición de la llegada del nuevo integrante de la familia.

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Con este desborde de cariño colectivo, la farándula colombiana deja claro que Gael ya es el bebé más esperado y consentido del año.

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