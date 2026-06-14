Lina Tejeiro confirmó que espera un niño y reveló el nombre que tendrá su bebé, ¿cuándo nace?

Lina Tejeirovolvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir públicamente el nombre del bebé que está esperando.

La actriz y presentadora aprovechó una publicación en sus redes sociales para revelar este detalle que muchos de sus fanáticos estaban esperando conocer.

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¿Cómo reveló Lina Tejeiro el nombre de su bebé?

Lina Tejeiro compartió unas imágenes en modo mundialista en las que aparece con una camiseta de la Selección Colombia y sorprendió sosteniendo en sus manos una pequeña camiseta de la Tricolor con el nombre del bebé.

Como se recuerda, Lina Tejeiro anunció a finales de abril que estaba esperando un bebé, noticia que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

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Desde entonces, muchos usuarios han estado atentos a los detalles que la actriz ha compartido sobre esta nueva etapa, especialmente los relacionados con el género del bebé y el nombre que eligió para él.

Lina Tejeiro sorprendió al revelar el nombre, el género y una pista sobre el nacimiento. (Foto: Canal RCN)

No obstante, este domingo 14 de junio Lina Tejeiro decidió revelar que su hijo se llamará Gael y la actriz acompañó esta publicación con un emotivo mensaje:

“Mamá dice que me llamo Gael. Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia, soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre. Nos vemos pronto”, escribió.

Hasta el momento, Lina Tejeiro no había confirmado cuántos meses de embarazo tiene ni la fecha exacta en la que nacería el bebé.

Pero con esta información dejó claro que es un niño, que se llamará Gael y que llegará al mundo para octubre de 2026.

¿Cuál fue la reacción de Laura de León y Luisa Fernanda W tras revelación de Lina Tejeiro?

Como era de esperarse los comentarios empezaron a aparecer de inmediato como el de Luisa Fernanda W y la actriz Laura de León quienes no dudaron en reaccionar con emotivos mensajes.

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“Ese nombre está espectacular”, escribió la influencer y esposa de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W.

Lina Tejeiro sorprendió al revelar el nombre, el género y una pista sobre el nacimiento. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Laura de León compartió mensaje se refirió directamente a la fecha en la que nacerá el bebé: “En octubre como tu mamá. Bienvenido Gael”, escribió la actriz.

Como bien se conoce la actriz y presentadora Lina Tejeiro cumple años el 8 de octubre.