Sale a la luz video del accidente de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi y Oliver Tree

La tragedia ocurrida este domingo 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, continúa generando conmoción luego de que salieran a la luz las impactantes imágenes del accidente de dos helicópteros que dejaron varias víctimas, entre ellas Oliver Tree y Gaspi.

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¿Cómo ocurrió el accidente en Brasil que dejó muertos a Oliver Tree y Gaspi?

Las autoridades brasileñas dieron a conocer la identidad de algunas de las personas que perdieron la vida en el accidente ocurrido en el sector de Recreio dos Bandeirantes.

Entre los fallecidos se encuentran el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el director audiovisual Lucas Vignale. Además del cantante estadounidense Oliver Tree.

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Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran parte de lo ocurrido durante la emergencia registrada en la mañana del domingo.

En los videos se observa una gran columna de humo elevándose sobre la zona tras el impacto de las aeronaves.

El video del accidente aéreo donde fallecieron Oliver Tree y Gaspi. (Foto: Freepik)

Según la información entregada por las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 8:59 de la mañana, hora local.

Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionario de vehículos eléctricos y se incendió poco después del impacto.

Las llamas alcanzaron varios automóviles que se encontraban en el lugar y provocaron una movilización inmediata de los organismos de emergencia.

Equipos de rescate y bomberos llegaron a la zona para controlar la situación y asegurar el perímetro.

¿Quiénes eran Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale, víctimas del accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, al menos seis personas perdieron la vida en el accidente.

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Cinco de ellas fueron encontradas en una de las aeronaves, mientras que otra víctima se encontraba en el segundo helicóptero involucrado en la colisión.

El video del accidente aéreo donde fallecieron Oliver Tree y Gaspi. (Foto: AFP)

Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, era un creador de contenido argentino que alcanzó gran popularidad gracias a sus videos de humor y entrevistas espontáneas en las calles.

Por su parte, el director Lucas Vignale a lo largo de su carrera trabajó con artistas de la música urbana como J Balvin, Trueno y Bizarrap.

Oliver Tree era un excéntrico cantante, productor, director y comediante estadounidense.