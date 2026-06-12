Greeicy destapó detalles de la vida amorosa de Lina Tejeiro: ¿habló del padre de su hijo?

La cantante colombiana, Greeicy Rendón, ha causado revuelo en redes con una respuesta cuando le preguntan por Lina Tejeiro, pues es la segunda vez que sorprende con su réplica cuando habla sobre ella.

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La caleña ha estado en una gira promocionando su álbum ‘Candela’, el cual lanzó en mayo y desde entonces, viaja para hablar no solo de su música, sino de su vida persona y profesional.

En los últimos días, estuvo en México y España, en donde dio entrevistas precisamente hablando sobre ‘Candela’, pero también reveló detalles que causaron reacciones entre su fanaticada.

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Justo, la artista respondió detalles de su relación con Mike Bahía y de paso, salpicó a Lina Tejeiro, sorprendiendo al referirse sobre ella, pues contestó algo sobre su vida personal.

¿Qué dijo Greeicy sobre su vida personal que causó reacciones?

Los fanáticos de Greeicy Rendón y Mike Bahía saben que los cantantes llevan alrededor de trece años juntos y que, como fruto de su relación nació Kai, su primer y único hijo, quien cumplió cuatro años el pasado abril.

Greeicy dio detalles privados de su relación. (Foto/ Canal RCN)

Su romance y núcleo familiar se ha convertido en un ejemplo para muchas parejas, ya que ellos demuestran ser unidos y tenerse mucho amor por como se apoyan y se miran.

Por eso mismo, Greeicy contestó si ella tendría una relación abierta con Mike y dijo que no, justificando que a ella le cuesta ver que su pareja pueda estar con otra persona y ver a su novio con alguien más.

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Explicó que, no es porque vea a la otra persona como suya, pero no se siente cómoda, aunque celebra que en las relaciones las parejas se sientan libres.

¿Qué respondió Greeicy cuando le preguntaron por Lina Tejeiro?

En la entrevista que le hizo el creador de contenido Edgard a Greeicy Rendón, él le hizo una pregunta sobre Lia Tejeiro.

Greeicy habló de la vida amorosa de Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

Cuando la caleña respondió si tendría una relación abierta con Mike Bahía, ella dijo que tiene a una amiga en un romance poliamoroso y él le contra preguntó si se trata de Lina.

Ella dijo que no, porque la actriz y empresaria piensa similar a ella, lo que causó reacciones en redes.

Precisamente, hace unas semanas se habló de su amistad y se especuló que ya no serían amigas, solo porque Rendón dijo que son amigas cactus, o sea, que no se hablan tan seguido.