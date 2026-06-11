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Lina Tejeiro presumió su enorme barriguita de embarazo y hasta Greeicy reaccionó

La actriz Lina Tejeiro dejó al descubierto su enorme pancita y así reaccionaron varias famosas.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Lina Tejeiro luce su embarazo
Lina Tejeiro enamora con su embarazo/Canal RCN

La actriz Lina Tejeiro presumió a sus millones de fanáticos su enorme barriguita de embarazo de su primer bebé.

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¿Cuántos meses de embarazo tiene Lina Tejeiro?

La llanera no ha querido revelar algunos detalles de su proceso de gestación de su primogénito como los meses de embarazo, si será niño o niña, quién es el padre y más, dejando gran parte de esta etapa en total privacidad.

lina teejeiro presume su embarazo

Sin embargo, desde que confirmó la noticia a sus millones de seguidores en redes sociales, ha publicado algunos detalles, en especial sus cambios físicos.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró en pijama y posando frente al espejo dejó al descubierto el tamaño de su barriguita.

En las instantáneas dejó ver lo enorme que está su pancita, provocando que muchos especularan sobre la cantidad de meses que tiene, donde en su mayoría especulan que podría estar entre su quinto y sexto mes de embarazo.

"Conociéndome en otra versión", escribió en la descripción de la publicación.

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¿Qué reacciones provocó Lina Tejeiro al mostrar su embarazo?

Luego de su publicación, la actriz logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y felicitaciones por la nueva etapa que está viviendo.

lina tejeiro luce su enorme barriguita

Muchos destacaron lo mucho que le luce estar embarazada y lo ansiosos que están por conocer más información y ver a su bebé.

Por su parte, su mejor amiga, la cantante Greeicy Rendón reaccionó a sus fotografías comentando: "Rajiiiiiii!!!! Miss you (te extraño)".

Famosos como Paola Jara, Laura Tobón, Pautips, Martha Isabel Bolaños, Laura de León, Juliana Velásquez y Luciano D' Alessandro también la elogiaron.

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Por el momento, Lina Tejeiro señaló que cuando lo decida revelará si tendrá niño o niña, además de otros detalles que ha preferido mantener en secreto.

Luego de su paso por MasterChef Celebrity, la actriz se encuentra enfocada en su embarazo disfrutando cada momento, pese a lo difíciles que fueron los primeros meses.

Sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que ella pueda seguir compartiendo en sus redes sociales sobre su embarazo.

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