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Alexa Torrex rompe en llanto en pleno en vivo: "tengo el corazón roto en pedazos"

La influenciadora Alexa Torrex rompió en llanto en plena transmisión en vivo por aparente situación con Tebi Bernal.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex se mostró bastante triste/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex no pudo contener el llanto en medio de una transmisión que tuvo con varios de sus fanáticos en redes sociales.

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¿Por qué Alexa Torrex rompió en llanto?

La creadora de contenido decidió compartir un momento con sus fieles admiradores por medio de una de sus redes sociales, donde varios de ellos le ofrecieron emotivas palabras y mensajes de aliento debido al difícil proceso que atraviesa la joven tras la polémica separación con su expareja Jhorman Toloza y el distanciamiento que está teniendo con Tebi Bernal, de La casa de los famosos Colombia.

Alexa torrex llorando tras dificil momento

La cucuteña no pudo contener el llanto al escuchar el apoyo de sus fanáticos en estos momentos tan complejos para ella y detalló lo mal que siente.

"No es fácil, tengo el corazón pequeño, arrugado, roto, en mil pedazos, pero esto no tiene que ser motivo para tirar ven*no, sino que hay que responder como siempre hemos respondido, con amor y cariño y de esta vamos a salir y gracias porque necesitaba escuchar todas esas palabras", dijo.

Asimismo, señaló que solo su familia sabe por lo que ella está pasando y todo lo que le ha tocado aguantar.

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¿Alexa Torrex rompió toda conexión con Tebi Bernal?

La influenciadora confesó a sus seguidores que el modelo paisa decidió no continuar con el romance que comenzaron en la competencia y ambos optaron por seguir con sus respectivos caminos, detallando que le desea lo mejor y que solo atesorará los mejores recuerdos, pero que ahora se enfocará 100% en sus proyectos y dejará a un lado los temas del amor.

alexa torrex sufre por tebi bernal

Por su parte, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sigue en medio de su proceso legal con su exprometido, con quien no quedó en buenos términos.

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Por el momento, Alexa Torrex se encuentra en Medellín cumpliendo con varios compromisos labores tras ser imagen de algunas marcas y reencontrándose con algunos excompañeros como Valentino Lázaro, con quien creó bastante contenido para sus redes sociales y destacó la gran relación que terminaron teniendo pese a las diferencias constantes que protagonizaron en el juego.

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