La muerte de Gaspar Prim Díaz más conocido como Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de los populares de Argentina, continúa causando conmoción no solo en su país de origen, también en varias regiones del mundo en donde hoy lamentan su trágica partida en un accidente que cobró su vida y la de seis personas más.

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¿Quién era Gaspi, uno de los influencers que falleció en el accidente de helicópteros en Brasil?

Gaspi, de 23 años, logró conseguir una gran popularidad gracias su personalidad y sus videos, los cuales eran grabados principalmente en la vía pública, además se caracterizaban por ser entrevistas espontáneas con preguntas poco habituales y situaciones que no solo desataban risas entre sus seguidores, también dividía opiniones.

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Precisamente, gracias a ese estilo particular para hablar con su público, el joven argentino logró construir una enorme comunidad de millones de seguidores en las distintas plataformas digitales.

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En el 2022, Prim Díaz, recibió el reconocimiento que lo catalogó como ‘YouTuber del Año’ en los Coscu Army Awards, uno de los eventos de mayor impacto e importancia del streaming y la creación de contenido en su país.

Luego de varios años de estar expuesto públicamente, Gaspi decidió tomar distancia de redes para poner atención a una situación personal que atravesaba en ese momento, y que según lo comentó, estuvo relacionada con su salud mental.

¿Cuál era la trayectoria de Gaspi en redes sociales?

El año pasado, el creador de contenido volvió a capturar la atención al estar presente en La Velada del Año, el evento de boxeo que organiza Ibai Llanos, el streamer español. Allí, una vez más, el joven se dejó ver, pero en esta oportunidad con una faceta mucho más distinta.

Por supuesto, la noticia de su triste fallecimiento generó una ola de mensajes por parte de sus seguidores quienes lamentaron profundamente este doloroso hecho y se mostraron en completo shock.

Así mismo, otros streamers y creadores de contenido de otros países enviaron sus condolencias y compartieron sentidos mensajes con los que recordaron a Gaspi con mucho amor y dedicaron palabras para destacar su sentido del humor y su capacidad para conectar con millones de personas.