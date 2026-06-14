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Así reaccionó Bizarrap a la muerte de Lucas Vignale, víctima del accidente aéreo en Brasil

Bizarrap despidió a Lucas Vignale con un emotivo mensaje tras el accidente aéreo en el que también fallecieron Oliver Tree y Gaspi.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El desgarrador mensaje de Bizarrap tras la muerte de Lucas Vignale
Bizarrap despidió a Lucas Vignale con un emotivo mensaje tras la tragedia aérea en Brasil. (Fotos: AFP)

La muerte de Lucas Vignale continúa generando conmoción en el mundo y una de las reacciones fue la de Bizarrap, quien compartió un desgarrador mensaje tras conocer el fallecimiento del director audiovisual argentino en el accidente aéreo ocurrido este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

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¿Qué mensaje compartió Bizarrap tras la muerte de Lucas Vignale?

El productor musical argentino y Lucas Vignale mantenían una estrecha relación profesional y de amistad.

De hecho, ambos habían trabajado juntos en varias producciones relacionadas con la industria musical, lo que hizo que la noticia impactara a sus seguidores.

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A través de sus redes sociales, Bizarrap publicó una fotografía en la que aparece junto a Lucas Vignale y J Balvin durante una de las grabaciones de una colaboración musical.

Bizarrap dedicó palabras a Shakira en los Latin Grammy

Sin embargo, más allá de la imagen, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que le dedicó a su amigo.

“Luquitas, no hay palabras. Solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso. Muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre, amigo. Los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”, escribió.

Bizarrap, reconocido mundialmente por sus colaboraciones musicales y por trabajar con artistas como Shakira, decidió despedirse públicamente de una de las personas con las que compartió varios proyectos a lo largo de los últimos años.

¿Quién era Lucas Vignale, la víctima a la que despidió Bizarrap?

Lucas Vignale era un director, guionista y realizador audiovisual argentino de 28 años, reconocido por su trabajo en el cine y en la producción de videoclips en la música urbana.

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A lo largo de su carrera trabajó junto a artistas como J Balvin, Trueno y Bizarrap.

Lamentablemente, falleció este domingo 14 de junio de 2026 en el accidente aéreo en Río de Janeiro, luego de que el helicóptero en el que viajaba colisionara con otra aeronave.

Muere Gaspi

En el mismo siniestro también perdieron la vida el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree, entre otras personas que se encontraban a bordo de las aeronaves involucradas en la emergencia.

 

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