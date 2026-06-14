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Así reaccionó Westcol al enterarse en pleno vivo de la muerte de Gaspi: “algún día me toca a mí”

Westcol reaccionó en plena transmisión a la muerte del youtuber Gaspi tras el accidente aéreo en Brasil.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Westcol reaccionó a la muerte de Gaspi en pleno en vivo.
Esto dijo Westcol tras enterarse de la muerte de Gaspi en plena transmisión. (Fotos: AFP y Freepik)

Westcol reaccionó en vivo tras conocer la noticia del fallecimiento del youtuber argentino Gaspi, quien murió luego del accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, y que también dejó otras víctimas mortales.

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¿Qué ocurrió en el accidente de helicópteros en Brasil donde murió Gaspi?

La tragedia se registró en la mañana de este domingo, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire.

Según los reportes hasta el momento, el accidente ocurrió sobre las 8:59 a.m., hora local. Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de vehículos y se incendió tras el impacto.

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Las llamas alcanzaron varios automóviles que se encontraban en el lugar, mientras que la otra aeronave cayó a varios metros de distancia.

Ibai Llanos reaccionó a la muerte de Gaspi y su mensaje conmovió

Entre las víctimas mortales se encuentran el creador de contenido argentino Gaspi, el director Lucas Vignale, quien trabajó con artistas como J Balvin y Bizarrap, y el cantante estadounidense Oliver Tree.

En redes sociales comenzaron a circular varios videos que muestran el momento de la colisión tras el accidente.

La noticia también generó reacciones de varios famosos y colegas de estas celebridades que fallecieron en este accidente como Westcol quien reaccionó en vivo al conocer la devastadora noticia.

¿Qué dijo Westcol en vivo tras conocer la muerte de Gaspi?

El reconocido streamer colombiano Westcol se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando habló conoció la noticia de la tragedia.

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“Muy devastador, es muy triste, todo muy triste”, expresó durante el directo mientras que miraba al piso.

Westcol reaccionó a la muerte de Gaspi en pleno en vivo.
Esto dijo Westcol tras enterarse de la muerte de Gaspi en plena transmisión. (Foto: AFP )

Posteriormente, el creador de contenido aseguró que este tipo de situaciones lo llevan a reflexionar sobre la vida y recordó que durante los años que lleva realizando transmisiones también le ha tocado enterarse de hechos difíciles mientras está en vivo.

“Yo creo que cada vez que pasa algo así, que han pasado en varias ocasiones mientras estamos en stream y uno siempre llega a la misma conclusión”, comentó.

Westcol agregó que durante los seis años que lleva haciendo transmisiones ha pensado muchas veces en la fragilidad de la vida y concluyó con una reflexión que llamó la atención de sus seguidores: “Algún día me toca a mí, es lo único cierto. Por eso hay que disfrutar y abrazar a las personas que uno quiere”.

 

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