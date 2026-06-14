La impactante coincidencia en video de Gaspi que relacionan con su muerte tras el accidente aéreo
La coincidencia en un video de Gaspi que está causando comparación con Yeison Jiménez tras su fallecimiento en Brasil.
Hay conmoción en todo el mundo tras el fatal accidente aéreo que se presentó este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, en donde fallecieron el youtuber Gaspi, el cantante Oliver Tree y el productor musical Lucas Vignale.
¿Cuáles son las coincidencias sobre la muerte Gaspi?
En redes sociales está circulando un video del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, en el que se muestra caminando por las calles de la ciudad, vistiendo un traje formal, luego saliendo de rumba y posteriormente tomando un taxi.
En el video se observa durante varios minutos que, mientras va en el carro, aparentemente en estado de embriaguez, aparece un letrero con los números 6-14, por lo que muchos usuarios empezaron a relacionarlo con coincidencias sobre la fecha de hoy, día de su muerte, el 14 de junio.
Además, según en redes sociales, mientras va en el taxi también pasa un helicóptero, algo que por supuesto generó revuelo por las coincidencias sobre el fatal accidente.
Estos detalles tienen a más de uno conmocionado, pues algo similar pasó cuando falleció Yeison Jiménez, quien tiempo atrás dio una entrevista en la que habló sobre unos sueños que habría tenido y en el que tenía un accidente aéreo.
Pues como bien se recuerda el cantante caldense falleció tras un accidente en una avioneta mientras intentaba movilizarse a otra ciudad donde tenía una presentación musical.
¿Qué pasó en el accidente aéreo donde fallecieron Gaspi, Oliver Tree y Lucas Vignale?
En horas de la mañana se presentó un fatal accidente aéreo en Rio de Janeiro, Brasil, cuando dos helicópteros se estrellaron y, debido al impacto, uno de ellos cayó de inmediato sobre un estacionamiento y el otro a unos metros de distancia.
Luego, las autoridades de este país dieron a conocer los nombres de las víctimas fatales. En total, seis personas murieron en el accidente, generando conmoción tras conocerse que entre ellas estaban estos tres famosos.
En redes sociales circulan los videos del momento exacto en el que las aeronaves se estrellaron y posteriormente cómo quedó el lugar donde fueron hallados los restos que dejó este accidente.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike