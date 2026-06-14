El Rubius reaccionó en pleno directo a la muerte de Gaspi y decidió irse de la transmisión

La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, continúa generando conmoción en redes sociales y en creadores de contenido. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de El Rubius.

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¿Qué dijo El Rubius tras conocer en vivo la muerte de Gaspi?

La tragedia ocurrió este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, luego de la colisión de dos helicópteros que dejó varias víctimas, entre ellas el creador de contenido argentino, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director audiovisual Lucas Vignale.

Luego de que se confirmara la noticia, El Rubius expresó en sus redes sociales la tristeza que le generó el fallecimiento del creador argentino.

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El streamer español compartió un mensaje sobre la personalidad y el talento que tenía Gaspi.

“Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi”, escribió.

No obstante, antes de este mensaje, el también youtuber y streamer, en un en vivo, también dejó ver su reacción al leer la noticia y se mostró algo incrédulo.

Gaspi estaba en vivo cuando vio el video del accidente. Dijo, algo incrédulo: “Gaspi, o sea…”, mientras seguía mirando en redes y, luego de unos segundos, solo dijo que tenía que irse del directo, que no quería estar en vivo en ese momento.

¿Qué pasó en el accidente donde murió Gaspi?

La tragedia se registró sobre las 8:59 de la mañana, hora local, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en Río de Janeiro.

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Según los reportes, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de vehículos y se incendió tras el impacto, mientras que la otra cayó a unos metros de distancia.

Las autoridades confirmaron que seis personas murieron en el accidente y posteriormente dieron a conocer la identidad de algunas de las víctimas, dando a conocer que entre ellas se encontraban Gaspi, Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.