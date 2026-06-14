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Alejandro Estrada sorprende con sus retoques estéticos luego de ganar La Casa de los Famosos Colombia

Alejandro Estrada, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia reveló lo que se hizo en su rostro tras salir del reality.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Alejandro Estrada
El cucuteño compartió con sus fans los procedimientos que se realizó en su rostro para lucir más saludable y natural. (Foto del Canal RCN)

El nombre de Alejandro Estrada sigue liderando las principales tendencias del entretenimiento, no solo por su talento, sino por su aspecto físico.

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Tras coronarse como el flamante y absoluto ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el reconocido actor y modelo cucuteño no ha parado de ser el centro de atención de los medios de comunicación, quienes siguen de cerca cada uno de sus movimientos tras salir del exigente encierro.

El regreso triunfal a la realidad de Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia

El paso de Estrada por la producción del Canal RCN estuvo marcado por una impecable estrategia, caballerosidad y una fortaleza mental que le permitieron ganarse el respaldo del público, superando en la gran final a fuertes competidores como el comediante Juanda Caribe.

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Sin embargo, los más de cuatro meses de aislamiento, la presión del juego, las pocas horas de sueño y las constantes tensiones de la convivencia extrema terminan pasando factura no solo a nivel emocional, sino también en el aspecto físico.

Consciente de esto, y preparándose para la maratónica agenda de compromisos, eventos y nuevos proyectos profesionales que trae consigo el millonario premio, el galán de la televisión colombiana decidió que era el momento perfecto para dedicarse tiempo a sí mismo y pasar por las manos de los expertos para consentir su imagen.

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"Me veo fresco, descansado y natural": Los procedimientos que se realizó Alejandro Estrada

Lejos de ocultarlo, Alejandro Estrada desató el furor en las redes sociales al compartir de manera abierta y despreocupada, a través de sus historias de Instagram, el paso a paso de los retoques estéticos no invasivos a los que se sometió recientemente. Con la frescura y carisma que lo caracterizan, el actor se mostró desde los tratamientos ideales para contrarrestar el desgaste del reality.

El cucuteño detalló que se realizó una profunda hidratación facial médica para devolverle la luminosidad y frescura a su rostro, así como un sutil refrescamiento cutáneo para atenuar las líneas de expresión causadas por las largas jornadas frente a las cámaras.

"Quiero seguir viéndome bien, aunque pasen los años", comentó el actor de 46 años.

La respuesta de sus fanáticos fue inmediata, inundando su perfil con elogios por su autenticidad al normalizar el cuidado masculino y aplaudiendo que, ahora más que nunca, luzca un aspecto completamente renovado y listo para seguir brillando en las redes sociales.

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