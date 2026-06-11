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Alexa Torrex causó polémica tras su nueva canción que sería para Alejandro Estrada: “zorro...”

Alexa Torrex sorprendió al presentar una canción con fuerte mensaje que sería para Alejandro Estrada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex presentó una nueva canción que sería para Alejandro Estrada
¿La canción de Alexa Torrex es para Alejandro Estrada? Esto fue lo que dijo.(Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrex sorprendió recientemente al lanzar una canción que estaría inspirada en la relación de amistad que tuvo con Alejandro Estrada tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex en la canción que presentó en Medellín?

La exparticipante de la casa más famosa del país estuvo recientemente en la entrega de unos premios en la ciudad de Medellín, donde realizó una presentación musical que llamó la atención de los asistentes y de los usuarios en redes sociales.

Durante su show interpretó un tema que para muchos estaría cargado de indirectas y mensajes relacionados con Alejandro Estrada.

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El momento no tardó en viralizarse y varios usuarios comenzaron a compartir fragmentos del pedazo en sus redes sociales.

Alexa Torrex presentó una nueva canción que sería para Alejandro Estrada
¿La canción de Alexa Torrex es para Alejandro Estrada? Esto fue lo que dijo. (Foto: Canal RCN)

Uno de los apartes que más llamó la atención fue cuando se le escuchó cantar: “No me llames, no me busques, no me jod@s”.

Además, en otra parte de la canción mencionó al zorro directamente.

“Como dijo Paquita: 'Rata inmunda y asquerosa, por fuera una cosa y por dentro otra, jugando a ser muy zorro, manipulador. Tu mentira se vio'”.

¿Alexa Torrex confirmó que la canción es para Alejandro Estrada?

Al finalizar su presentación, uno de los conductores del evento le preguntó directamente a Alexa si la canción estaba dedicada a Alejandro Estrada.

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Ante la pregunta, la exparticipante respondió: “Ay, yo no sé, ¿será?”. Posteriormente también comentó: “¿Será que cuando vayan a buscarlo a uno ya será muy tarde?”, y agregó que esperaba ver qué ocurría después.

Alexa Torrex presentó una nueva canción que sería para Alejandro Estrada
¿La canción de Alexa Torrex es para Alejandro Estrada? Esto fue lo que dijo. (Foto: Canal RCN)

Más adelante señaló: “A ese tipo de personas toca decirles no me busque, no me llames, no me jod@s”. Cuando le preguntaron si creía que Alejandro la buscaría, hizo un gesto que fue interpretado como una señal de no saber qué podría pasar.

Cabe recordar que, tras el final de La casa de los famosos Colombia, Alexa y Alejandro habrían quedado en términos distantes luego de algunas declaraciones que ambos dieron después de terminar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Como era de esperarse, los usuarios comenzaron a opinar y muchos aseguraron que la canción no estaría dirigida directamente a Alejandro Estrada, sino a Tebi Bernal.

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