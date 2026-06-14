Sheila Gándara reaccionó tras la supuesta confirmación de la relación entre Mariana y Juanda Caribe

Sheila Gándara reapareció en sus redes sociales con un curioso mensaje que varios usuarios relacionaron con una posible indirecta tras los rumores sobre una supuesta confirmación de la relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe.

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¿Qué compartió Sheila Gándara tras la supuesta relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

La expareja de Juanda Caribe compartió un video a través de su cuenta de TikTok en el que mostró un reciente look. En las imágenes se le ve luciendo un vestido con la parte superior blanca y una falda tipo A con rayas horizontales blancas y negras.

En el video, Sheila Gándara aparece usando gafas oscuras mientras camina y da algunas vueltas para mostrar su atuendo frente a la cámara.

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Sin embargo, más allá de mostrar su look lo que realmente llamó la atención de varios fue la canción que eligió para acompañar la publicación.

Sheila Gándara reapareció con mensaje que fue relacionado con Mariana Zapata y Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Y es que el video fue compartido poco después de que crecieran las especulaciones sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe, por lo que algunos seguidores no tardaron en relacionar.

“Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama”.

¿Por qué relacionaron el mensaje de Sheila Gándara con Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Todo surgió luego del encuentro que tuvieron Mariana Zapata y Juanda Caribe en Medellín durante este fin de semana.

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Los dos exparticipantes realizaron una transmisión en vivo desde la casa de Mariana y mostraron varios momentos que no pasaron desapercibidos.

Durante el live se les vio bailando champeta, dedicándose canciones, lanzándose indirectas y miradas románticas que dejaron al descubierto una posible conformación de su relación.

Sheila Gándara reapareció con mensaje que fue relacionado con Mariana Zapata y Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Mariana Zapata escuchaba una canción de Bad Bunny y señaló directamente a Juanda Caribe cuando se escuchó: “solo con usted”.

Sin duda esto generó revuelo en redes sociales, donde varios donde varios seguidores aseguraron que entre ambos existiría algo más que una amistad.

Pues como bien se recuerda, Mariana Zapata y Juanda Caribe sostuvieron una cercanía en medio de la convivencia en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que dio mucho de qué hablar.